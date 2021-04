L’enfant, la taupe, le renard et le cheval, de Charles Mackesy – Edition Les Arènes, septembre 2020 – A partir de 3 ans.

La haine fait beaucoup de bruit, mais il y a dans ce monde plus d’amour qu’on imagine. »

Charlie Mackesy

Cette fable universelle et bienfaisante s’adresse à toutes les générations.

Elle raconte une histoire d’amitié entre un enfant, une taupe gourmande et pleine de vie, un renard que les épreuves ont rendu méfiant et un cheval sage et serein. Tous les quatre explorent le vaste monde. Ils se posent des questions. Ils traversent des tempêtes. Ils apprennent à s’aimer.

Cette ode à l’innocence et à la bienveillance transmet des leçons de vie qui ont touché le cœur de plus d’un million de lecteurs.

Charlie Mackesy a débuté comme caricaturiste pour The Spectator et comme illustrateur pour Oxford University Press avant d’exposer dans des galeries. À l’âge de 50 ans, il a commencé à dessiner les aventures de ses quatre personnages depuis sa maison proche de Londres où il vit avec sa mère et son chien, Dill.