Histoire d’une montagne, d’Elisée Reclus – Illustrations : Clément Vuillier – Préface : Bérengère Cournut – Reliefs Editions / Collection La Bibliothèque illustrée, 3 novembre 2023 – 264 pages

« La Bibliothèque illustrée » est une nouvelle collection littéraire réunissant des textes chers à Reliefs, dont certains sous une traduction inédite. Tous sont accompagnés d’un appareil critique et enrichis d’illustrations réalisées par des artistes familiers de l’univers de Reliefs.

Dans Histoire d’une montagne, publié en 1886, Élisée Reclus se livre à l’exploration détaillée du milieu naturel observé lors d’un séjour dans les Alpes. Associant regard scientifique et réflexion philosophique sur la liberté et le bonheur, il analyse avec minutie les paysages, leur géologie, leur climat, leur flore, leur faune, et décrit avec sensibilité la vie des montagnards qui les habitent. Avec clarté, simplicité et lyrisme, il parvient à nous partager les émotions de son expérience vécue dans les hauteurs.

Grand géographe, théoricien et praticien de l’anarchie, Élisée Reclus (1830-1905) a composé une œuvre littéraire et scientifique d’une étonnante modernité, dans laquelle il rend compte par des descriptions informées et poétiques de toute la richesse des milieux naturels. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent La Nouvelle Géographie universelle, encyclopédie géographique en 19 volumes, L’Homme et la Terre, Histoire d’une montagne et Histoire d’un ruisseau.

Bérengère Cournut, aime explorer les terrains littéraires oniriques et a notamment écrit Élise sur les chemins (Le Tripode, 2021), roman fantastique largement inspiré de la vie d’Elisée Reclus, et Zizi cabane (Le Tripode, 2022), qui mêle le conte, le mythe et les éléments pour évoquer l’absence.

Clément Vuillier, auteur et illustrateur, a collaboré aux premiers numéros de Reliefs (Abysses, Tropiques, Pôles et Galaxies). Ses images minutieuses, fourmillant de détails, nous entraînent dans un univers singulier et onirique. Son roman graphique Terre rare a paru en 2022 aux éditions 2024.