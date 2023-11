Kew Gardens, de Virginia Woolf – Illustrations : Jade Khoo – Préface et traduction inédite : Agnès Desarthe – Reliefs Editions / Collection Bibliothèque illustrée, octobre 2023 – 32 pages

La « Bibliothèque illustrée » est une nouvelle collection littéraire réunissant des textes chers à Reliefs, dont certains sous une traduction inédite. Tous sont accompagnés d’un appareil critique et enrichis d’illustrations réalisées par des artistes familiers de l’univers de Reliefs.

Dans cette courte nouvelle publiée en 1919, Virginia Woolf use de la technique narrative du flux de conscience pour passer d’une intériorité à l’autre, en sinuant au milieu des parterres de fleurs dans les jardins botaniques royaux de Kew, à l’ouest de Londres. À la manière d’une peintre impressionniste, elle procède par touches sensorielles au plus près de la matière, et les associe dans un tableau d’une grande vitalité. Par fragments, elle célèbre la nature dans toute sa multiplicité et use des jardins comme toile de fond pour explorer l’imbrication des mondes humain et naturel.

Écrivaine avant-gardiste, Virginia Woolf (1882-1941) a déconstruit les formes traditionnelles de la langue anglaise et de la narration littéraire pour restituer le flot tumultueux et imagé des pensées, des sentiments et des sensations dans des œuvres emblématiques comme Mrs Dalloway, Vers le phare ou Les Vagues.

Agnès Desarthe est une autrice et traductrice française écrivant pour la jeunesse et pour les adultes. Elle a notamment traduit John Steinbeck, J. D. Salinger ou Virginia Woolf, à qui elle a consacré un essai, V.W., le mélange des genres (L’Olivier, 2004), en collaboration avec Geneviève Brisac.

Jade Khoo, formée à Singapour et diplômée de l’École des Gobelins, est illustratrice, mais aussi réalisatrice, directrice de la photographie et décoratrice dans le cinéma d’animation. Son premier roman graphique, Zoc, a paru en 2022 aux éditions Dargaud. Elle a illustré les numéros 13 (Prairies) et 14 (Forêts) de Reliefs.