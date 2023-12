Les sept cabanes, de Lionel Astruc – Editions Actes Sud / Collection Domaine du possible, 4 octobre 2023 – 224 pages

Waldo, Amandine, Étienne et les autres se rencontrent au gré d’une cavale, fuyant la frénésie consumériste à travers l’Europe, les États-Unis, le Mexique et la France. Ils voyagent à pied, en stop ou dans un van à bout de souffle, entre bivouacs, squats et rencontres de hasard. Au cours d’une longue marche, quelques-uns brûlent leurs papiers, détruisent leurs téléphones et commencent une vie sans argent ni RSA dans un réseau de cabanes perchées dans les bois, au sud des Causses. Activistes infatigables, mobilisateurs de génie, habités par un engagement subtil et absolu, ils accueillent dans leur camp les précaires, les malades mentaux à la dérive et les décroissants en quête d’autonomie et de vie sauvage.

Irrésolus, ils échafaudent bientôt un nouveau projet plus vaste encore et avisent une usine désaffectée. Une vie à la marge qui dure cinq années jusqu’à l’arrivée d’un hélicoptère de l’armée qui survole les cabanes …

Cette épopée, inspirée d’une histoire vraie, montre que le pragmatisme a changé de camp : à l’heure où de doux rêveurs en costume-cravate croient encore à la croissance illimitée, ces géniaux marginaux concrétisent une alternative de sobriété et d’entraide à grande échelle.

Dans un décalage jubilatoire, en fins stratèges, ils accomplissent des prouesses écologiques. Leurs exploits mettent à nu les solutions factices d’une société prise au piège de sa docilité, de son addiction au confort.

Ce récit nous donne envie de les suivre et nous immerge dans la réalité des communautés autogérées – de plus en plus nombreuses – face à l’accélération des crises.

Lionel Astruc est auteur de dix-huit livres consacrés à la transition écologique. Il a mené de nombreuses enquêtes sur les filières de matières premières, les origines de nos biens de grande consommation et les initiatives pionnières pour transformer la société. Plusieurs de ses ouvrages ont été publiés dans la collection Domaine du Possible dont un livre d’entretiens avec Vandana Shiva : Vandana Shiva. Pour une désobéissance créatrice et, en 2015, Le Pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant, avec Rob Hopkins. En 2017 il publie un roman d’investigation intitulé Traque verte. Les dernières heures d’un journaliste en Inde. En 2018, il publie Le cercle vertueux qui est une série d’entretiens avec Nicolas Hulot et Vandana Shiva et l’Art de la fausse générosité, publié en mars 2019. Il publie en 2023 Les Sept cabanes.

