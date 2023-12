La Reverdie, de Louise Browaeys – Editions La Mer salée, 31 août 2023 – 208 pages

« Je veux lui raconter des histoires avec de la terre, des racines profondes et des cris d’animaux. Des paroles d’estuaires. Des phrases tressées comme des joncs, des paniers de fleurs fraîches qui soignent nos ventres lourds et nos cœurs secs. Des reverdies. Des verts pluriels, fragiles, exubérants, cosmopolites. Des récits qui décentrent et dépolluent. Je t’écris ça sur mon téléphone dans un message sans ponctuation, appuyée contre l’évier, les doigts encore pleins de savon. »

La Reverdie, c’est le récit intime et audacieux d’une femme qui tombe amoureuse d’une couleur et d’un homme en même temps, dans une écriture singulière, fraîche, sensible.

Dans sa quête obsessionnelle pour libérer le vert des slogans publicitaires, elle attrape au vol les petites lumières du quotidien et passe au sécateur les âpretés d’une vie de femme. Des accords lancés sur nos corps vieillissants, le désir, le vivant, les séparations, l’amour persévérant.

Une bouffée de verdure pour habiter le monde avec audace. Un livre-cabane où s’entremêlent récits de vie et obsession pour la couleur verte. Une promenade entre écologie et littérature, pour respirer, jardiner intérieurement.

Dans cette cabane, Louise Browaeys attrape au vol les petites lumières du quotidien et questionne l’idée de nature. Elle célèbre magnifiquement la place de l’écriture et de la littérature, qui nous sauvent la vie, en conviant des écrivaines comme Virginia Woolf, Deborah Levy ou Annie Ernaux.

Ce roman est un véritable bonbon, une pépite ! Et comme l’exprime la librairie La Procure à Lille, « un livre-cabane refuge, réflexions, une conversation amie aux milles nuances de vert dans laquelle lire et jardiner sont des actes de résistance et une manière d’être au monde. Une bouffée de verdure en littérature ! Un immense coup de cœur ! »

Ou encore « Une écriture vivante, comme un jardin anglais, un chaos bienvenu et bienveillant. Un livre-source : il ouvre des portes vers d’autres lectures, des pistes de réflexions… » pour la librairie Page et Plume de Limoges.

Les libraires sont unanimes pour saluer ce roman. Nous aussi, à la rédaction, nous avons adoré car la dissection d’une vie de femme, avec ses contradictions, ses vicissitudes, ses fantasmes, … entend nous éclairer sur notre époque contemporaine, à travers une écriture libre, douce et légère.

D’une grande élégance.

Âgée de 37 ans, d’une culture éclectique, littéraire et scientifique, Louise Browaeys s’est jurée de consacrer sa vie à l’écriture. Ingénieure agronome, experte de l’écologie, elle a publié des essais (sur la permaculture, le climat, le vivant), un « manuel de cuisine punk », et deux romans (« La Dislocation », 2020 et « Fais battre ton tambour », 2022, chez Harper Collins).

Ecouter le podcast de Louise Browaeys (12 mn)