Étincelles d’humanité – Chroniques, d’Irene Vallejo – Traduit de l’espagnol par Anne Plantagenet – Éditions Les Belles Lettres, 13 septembre 2024 -232 pages

« Il faut que tout change pour que rien ne change. » C’est ce qu’Irene Vallejo, dans ces brèves chroniques, pointe avec son savoir de philologue, sa plume sans pareille et son ironie aimable. Dans son best-seller mondial L’infini dans un roseau, Irene Vallejo a démontré l’importance de l’héritage des Anciens dans un chef-d’œuvre encensant le pouvoir des livres. Dans les brèves chroniques qui constituent ce recueil, l’autrice se fonde de la même manière sur les apprentissages tirés du monde antique, qu’elle mêle à des sujets d’actualité, afin d’explorer l’humanité dans ses moindres recoins.

Convoquant voix et mythes du passé, elle décrypte en virtuose notre époque : clientélisme, exhibitionnisme des réseaux sociaux, oisiveté, indignés, impunité, fragile démocratie, expérience du chagrin ou autres idées contagieuses, sans oublier les ingrédients du bonheur.

Elle questionne les tristesses et les espoirs qui peuplent notre quotidien, avec sa générosité et son désir de comprendre, et nous fait entrevoir cette permanence des choses comme des êtres qui engagent notre avenir : les idées changent de peau pour continuer de palpiter : c’est l’art d’unir des univers, une tâche accomplie en coulisses, dans la pénombre.

La proximité des êtres humains, au-delà du temps qui passe, voilà ce à quoi ces instantanés situés, mais intemporels nous invitent à réfléchir. La Bruyère appelait cela des Caractères. Irene Vallejo leur donne le nom d’Étincelles : il est, encore et toujours, nécessaire de souffler sur la flamme pour bien distinguer la misère et la grandeur du genre humain.

Aussi, Irene Vallejo nous entraîne dans une exploration littéraire et philosophique du passé et du présent, tissée autour de la puissance des mots et des histoires. À travers une série de réflexions érudites et poétiques, Vallejo révèle comment les récits, les mythes et les livres ont façonné notre humanité, résistant aux ravages du temps et aux oppressions.

Un style entre poésie et érudition

Ce livre est une collection d’essais mêlant érudition et sensibilité. Chaque texte se déploie comme une « étincelle » qui éclaire un aspect de notre culture humaine : des grandes bibliothèques de l’Antiquité aux récits modernes, Vallejo aborde la persistance de la connaissance et de la mémoire collective, ainsi que l’importance des contes et des légendes dans la construction de notre identité. Les essais sont traversés par un fil rouge : celui de la résilience de l’humanité et de son aspiration constante à préserver, transmettre et enrichir le savoir.

Vallejo écrit avec une tendresse pour les livres et les histoires, mêlant anecdotes personnelles et références historiques. Son style est empreint de poésie, ce qui rend sa prose à la fois captivante et accessible. Elle fait écho à des auteurs classiques tout en interrogeant des questions contemporaines, offrant une réflexion sur le rôle des mots face aux défis modernes, tels que l’excès d’informations numériques et l’amnésie culturelle qui en découle parfois. Cette approche enrichit le texte d’une profondeur qui va au-delà d’une simple analyse littéraire.

Un plaidoyer pour l’héritage culturel

Vallejo rend hommage aux bibliothèques, aux conteurs, et aux « passeurs de mémoire » qui, tout au long de l’histoire, ont défendu les livres comme des refuges de savoir et de liberté. Elle dresse un portrait vibrant des lieux de savoir comme des symboles de résistance et d’universalité. Ce livre devient ainsi un plaidoyer contre l’oubli et pour l’émerveillement devant la culture humaine, un appel à renouer avec notre héritage littéraire.

Étincelles d’humanité est bien plus qu’une simple collection d’essais sur les livres. C’est un hommage aux trésors immatériels de notre histoire collective et à la force des mots pour forger des ponts entre les générations et les cultures. À travers ce texte, Vallejo invite ses lecteurs à une réflexion profonde sur ce qui constitue notre humanité et sur l’importance de préserver et de transmettre notre patrimoine littéraire. Une petite pépite !

Le recueil est clôturé par le discours inaugural qu’a prononcé Irene Vallejo à la Foire de Francfort le 18 octobre 2022.

L’ouvrage, 200 textes inédits en français et spécialement choisis par Anne Plantagenet pour Les Belles Lettres, est une avant-première mondiale.

Née à Saragosse en 1979, Irene Vallejo a étudié la philologie classique et obtenu un Doctorat européen des universités de Saragosse et de Florence. Elle a publié plusieurs romans, essais, livres pour enfants, ainsi que des articles dans différents journaux (El País, Milenio). Pour L’Infini dans un roseau, elle a remporté de nombreux prix prestigieux comme le Premio Nacional de Ensayo 2020 (« Prix national de l’essai ») et le Prix espagnol de l’Association des Libraires.

