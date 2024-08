Coopérer pour s’élever – L’école du colibri, d’Isabelle Peloux et Anne Lamy – Editions Actes sud/Collection Domaine du possible, 28 août 2024 – 208 pages

Dans cet ouvrage, Isabelle Peloux, pédagogue renommée, s’associe à Anne Lamy pour plonger le lecteur dans les principes fondateurs d’une éducation basée sur la coopération et le respect mutuel. Inspiré par la célèbre légende du colibri, qui fait sa part pour éteindre un feu de forêt, ce livre est un vibrant plaidoyer pour une réforme éducative profonde qui place au cœur de son curriculum la coopération entre élèves.

Isabelle Peloux a fondé en 2006 l’école du Colibri, une école élémentaire accueillant une quarantaine d’enfants au sein du centre agro-écologique des Amanins, dans la Drôme. En 2022, elle prend sa retraite et se saisit de l’occasion pour regarder en arrière et revenir sur les apports de la pédagogie de la coopération qu’elle a placée au coeur de son projet éducatif. En effet, à l’école du Colibri, elle a mis en place des temps spécifiques pour que les enfants apprennent à vivre ensemble, débattent des grands ou petits sujets du quotidien, comprennent comment réfléchit l’autre et s’enrichissent de celui qui ne pense pas comme soi.

Le livre détaille les méthodologies et les succès de l’école Les Amanins, fondée par Peloux, où l’éducation se fait dans le respect de l’environnement et des autres, encouragent les enfants à devenir des citoyens responsables et engagés. Les auteures argumentent que le modèle éducatif traditionnel, souvent rigide et compétitif, pourrait être avantageusement remplacé par une approche plus collaborative, qui non seulement enrichit l’apprentissage mais forge également des individus soucieux de leur impact sur le monde. L’auteure nous montre également comment les apports des neurosciences l’ont éclairée sur la façon dont les enfants apprennent – ou n’apprennent pas, parfois – mais aussi comment sa pratique auprès des enfants différents s’est affinée, ces dernières années. Elle profite également de cet ouvrage pour, de sa voix libre et engagée, toujours du côté des enfants, laisser exploser quelques saines colères au sujet des débats qui ponctuent chaque année scolaire.

« Coopérer pour s’élever » se distingue par sa capacité à lier théorie et pratique, offrant ainsi une source d’inspiration pour les éducateurs, parents, et décideurs. Les témoignages et études de cas inclus dans le livre illustrent comment les principes de coopération et d’éducation environnementale peuvent être intégrés avec succès dans le quotidien scolaire. Toutefois, certains pourraient trouver que le livre manque de suggestions concrètes sur la manière de surmonter les obstacles réglementaires et financiers qui freinent souvent l’adoption de tels modèles innovants dans l’éducation publique.

Ce livre est essentiel pour ceux qui cherchent à comprendre comment l’éducation peut évoluer pour mieux préparer les jeunes à un avenir incertain. Il encourage à repenser radicalement notre façon d’enseigner et de vivre ensemble, en harmonie avec notre planète.

Isabelle Peloux, ancienne enseignante, chercheuse en pédagogie et en éducation à la coopération, transmet aux enfants et aux adultes les outils pratiques permettant d’éduquer à la paix avec soi-même, avec les autres et avec son environnement. Elle est l’autrice de L’école du Colibri (Actes sud, 2014) et de Comprendre les enfants pour mieux les éduquer (Actes sud, « Je passe à l’acte », 2019).

Anne Lamy est journaliste. Spécialiste en psychologie, éducation et santé, elle est autrice et coautrice d’une quinzaine de livres. Elle écrit également des documentaires pour la jeunesse et des biographies.