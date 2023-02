La médecine personnalisée – Une promesse à interroger, de Jean Hache – Editions L’Harmattan, janvier 2023 – 248 pages

Cet essai interroge le concept de médecine personnalisée. L’introduction en médecine de nouveaux outils et de nouveaux traitements de données massives fait apparaître que les questions ne se posent pas de la même façon selon les domaines médicaux.

Pour analyser le caractère polysémique de ce concept, le choix a été d’appuyer la démarche sur deux familles de pathologies, les cancers et les maladies neuro-évolutives. Un panorama des techniques utilisables dans la pratique médicale et des traitements de données associés, est complété par une présentation de l’évolution des recherches sur les biomarqueurs, avant d’aborder les questions de la causalité, des mécanismes et des modélisations.

Il en ressort que les concepts d’actionnabilités et de capabilités aboutissent, non pas à remettre en cause le concept de médecine personnalisée, mais à interroger sa signification dans des contextes différents. Il faut alors accepter de parcourir des espaces de connaissances et d’expériences variés, associés à de nouvelles questions éthiques.

« Ce livre vise à une réflexion de nature épistémologique dans le domaine de la médecine et de la santé en interrogeant, à nouveau frais, le concept de médecine personnalisée. […] L’expression « médecine personnalisée » a plusieurs définitions selon le point de vue qui est privilégié. […] Ainsi, si la médecine est tout autant savoir-faire que savoir, connaissance pratique que connaissance théorique et si, de plus en plus, elle expose le corps humain à des pratiques expérimentales toujours nouvelles, elle reste cependant un rapport qui s’instaure entre deux personnes, un médecin/soignant et un patient/soigné. Ce rapport s’établit dans un dialogue singulier entre un médecin et un malade, mais il ne peut s’établir que si le médecin peut comparer, reconnaître, repérer, identifier. Cela passe par des techniques, c’est ainsi que le numérique, l’informatique et l’imagerie ont envahi la médecine. »

LIRE UN EXTRAIT