C’est votre sexe qui fait la différence – Quand la science démolit les idées reçues, de Claudine Junien et Nicole Priollaud – Editions Plon, 16 février 2023 – 336 pages

Certaines maladies – Alzheimer, dépression – touchent plus les femmes. Mais, on trouve quatre fois plus d’autistes chez les garçons, et 20% de plus de cancers chez les hommes. Et s’il s’agissait d’une différence liée au sexe ? Pourtant, la recherche et la médecine font comme s’il n’y avait qu’un seul sexe, le mâle étalon…

Le patient est en droit de s’interroger : une médecine « personnalisée » sans différencier les deux moitiés de l’humanité ? Les mêmes traitements pour tous malgré plus d’effets indésirables des médicaments chez les femmes, et pas de dépistage chez les hommes de l’ostéoporose, maladie « de femme » ? Au nom de la parité de genre, on voudrait gommer ces différences, alors que 263 040 études démontrent à ce jour que nous ne fonctionnons pas pareil. Partout dans le monde, sauf en France…

Nos 63 000 milliards de cellules ont un sexe dès l’instant de la conception, le saviez-vous ? Les mécanismes de la douleur et de la dépression sont différents selon le sexe, c’est démontré, mais on prescrit le même traitement indifféremment ! À tous les âges, avant même la naissance, c’est le sexe qui fait la différence, pour la vie ; c’est donc le sexe qui doit changer les codes de la recherche, de la médecine, de la société.

Claudine Junien est professeure émérite de génétique médicale, membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, chercheure à l’Inra et auteure de plus de 270 publications. Elle a créé et dirigé l’Unité de recherche INSERM U383 « Génétique, chromosome et cancer » à l’hôpital Necker-Enfants Malades, Paris.

Nicole Priollaud est spécialiste de la communication en santé institutionnelle (académies de médecine et de pharmacie, sociétés savantes, fondations…) Auteure et traductrice, elle a aussi à son actif, outre des écrits littéraires, plusieurs publications dans le domaine scientifique et médical.