Notre santé est en jeu – Pour sauver le système, écoutons le terrain ! de Florence Boulenger et David Ghesquières – Editions Vuibert, 24 mai 2023 – 160 pages

Ou comment sauver notre système de soin … Notre système de santé français a été classé en 2000 parmi les meilleurs du monde par l’OMS, notamment grâce au principe d’universalité de l’accès aux soins. Mais il vit depuis longtemps sur ses acquis de l’après-guerre et la pandémie est venue jeter une lumière crue sur cette réalité d’aujourd’hui : il est à bout de souffle. Si le système tient encore, c’est parce que les soignants ont en commun l’amour du métier.

Six mois pour un rendez-vous ORL, des Urgences qui débordent, des lits fermés, plus de pédiatres ou de gynécologues dans certains territoires, des services psychiatriques saturés et des Ehpad en souffrance : tel est le constat que tout le monde peut faire au sujet du système de santé en France.

C’est aux professionnels de terrain que les auteurs ont choisi ici de donner la parole. Pour qu’ils s’emparent de leur propre outil de travail, pour qu’ils retrouvent du plaisir dans l’exercice de leur métier, c’est à eux qu’il faut confier la barre. Mais aussi pour qu’ils délivrent, de l’intérieur, leurs propositions d’amélioration d’un système aujourd’hui fortement menacé. Que s’est-il passé exactement ? Mais, surtout, que faire pour enrayer ce déclin et relancer la machine ?

« Les mieux placés pour dire aux soignants comment soigner, ce sont les patients. Mais on ne leur demanda jamais leur avis. Ce qui serait vraiment révolutionnaire, ce serait un lieu de partage et d’échange où les soignés seraient paritaires avec les soignants » explique Martin Winckler, médecin militant féministe français connu comme romancier et essayiste.

Les auteurs, respectivement journaliste et consultant santé, ont décidé d’y croire et d’aller chercher des solutions auprès de ceux qui « font le soin » en France.

Notre système de santé est un gros paquebot à manœuvrer : écoutons chaque membre de l’équipage, appuyons-nous sur l’intelligence collective avant de prendre des décisions. Cet ouvrage contribue à un projet social et politique : la construction d’une démocratie sanitaire.

Florence Boulenger est journaliste indépendante en presse économique, et auteure, notamment de « Ils font l’économie » édité chez De Boeck Supérieur, 2022.

David Ghesquières est ingénieur Arts et Métiers ParisTech. Consultant pour le secteur de la santé depuis plus de vingt ans, il a accompagné les quatre catégories d’acteurs : les autorités de santé, les payeurs, les fournisseurs de soins et l’industrie pharmaceutique.

