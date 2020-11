Manifeste du Muséum : Face aux limites, Ouvrage collectif sous la direction de Bruno David – Edition Reliefs, 10 novembre 2020 – 96 pages

Nous voilà confrontés aux extrêmes de la conscience : d’un côté, ce sentiment de toute-puissance, puissant levier de la négation des limites ; de l’autre, cette perception accrue de notre appartenance au vivant, et donc de notre fragilité, qui encourage à repenser de manière plus raisonnée notre inscription dans les écosystèmes, mais peut aussi entraîner certains dans une angoisse, un rejet fataliste et désespéré de la civilisation.

Comment vivre entre ces deux contraintes et quels discours adopter pour envisager un futur ni technolâtre, ni apocalyptique ? Une meilleure conscience de notre appartenance au vivant, alliée à la mobilisation des savoirs, pourrait-elle donner un espoir ?

Ouvrage collectif avec Jean-Michel Besnier, Frédérique Chlous, Philippe Cury, Jean-Baptiste Fressoz, Carine Giovannangeli, Guillaume Lecointre, Cecile Lestienne, Harold Lzvrel, Samuel Pavard, Marie Ségur, Luc Semal, Jean-François Toussaint, Danièle Tritsch, Claire Tutenuit, sous la direction de Bruno David.