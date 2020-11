Face aux risques – Une histoire de la sûreté alimentaire à la santé environnementale, de Pascal Griset, Jean-Pierre Williot, et Yves Bouvier – Préface de Pierre Corvol – Edition du Cherche midi, septembre 2020 – 208 pages

Face aux risques retrace l’histoire de la sécurité sanitaire en France, du siècle des Lumières à nos jours. Une histoire dans laquelle se croisent et se répondent le progrès scientifique et médical, l’impact de crises majeures comme celle de l’amiante ou de la vache folle, la sophistication croissante de notre système de santé publique, et l’évolution des préoccupations sociétales.

Décennie après décennie, les évolutions notables apportées à la sécurité des aliments ont mis fin aux contaminations meurtrières des siècles passés, alors qu’en parallèle ont émergé de nouvelles inquiétudes concernant l’effet de l’environnement sur la santé des hommes, des animaux et des écosystèmes.

Il s’est forgé au fil du temps une expertise spécifique à la sécurité alimentaire, la santé animale et la santé environnementale. Tantôt saluée, tantôt controversée, elle fait face à un afflux de connaissances et de questions toujours plus difficiles à investiguer – pollutions chimiques multiples, perturbateurs endocriniens, impacts combinés des risques sanitaires… – sur fond d’évolution constante des technologies et des choix de société, et de bouleversements climatiques.

La nécessité d’une expertise robuste et indépendante a conduit au tournant du siècle à la création de plusieurs agences en charge des questions de santé, dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

À mesure des prises de conscience et des progrès de la science, dans une société de plus en plus sensible aux enjeux de santé et à l’environnement, ce livre montre combien les responsabilités de la puissance publique, le rôle des experts, le statut même du savoir sont soumis à des questionnements constamment renouvelés. La technologie, l’économie, les pratiques et cultures de consommation font souvent écho aux enjeux des risques en matière de sécurité sanitaire et environnementale. Cela rend nécessaire, sinon impératif, l’accès à l’information.

Ce livre – qui fait partie de la collection « Beaux livres » de la maison d’édition du cherche midi -, dont la rédaction a débuté en janvier 2019, a été achevé sous confinement. Il est dédié aux personnels soignants qui luttent contre la pandémie de Covid-19.

Pascal GRISET est professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne Université où il anime le Centre de recherche en histoire de l’innovation au sein de l’UMR Sirice. Il préside le Comité d’histoire de l’Inserm. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire des sciences et de la recherche biomédicale au cherche midi : Au cœur du vivant. 50 ans de l’Inserm, Une compagnie en son siècle. 350 ans de l’Académie des sciences et Académie de médecine, une histoire de la santé.

Jean-Pierre WILLIOT est professeur d’histoire économique contemporaine à Sorbonne Université. Spécialiste de l’histoire de l’alimentation, il s’intéresse plus globalement aux questions liées à l’innovation.

Yves BOUVIER est maître de conférences en histoire contemporaine à Sorbonne Université. Ses travaux portent principalement sur l’histoire de l’innovation en lien avec l’histoire de l’énergie et de l’environnement.

Pierre CORVOL est médecin, chercheur en biologie. Professeur émérite au Collège de France, il est membre de l’Académie de médecine depuis 2008 et président de l’Académie des sciences pour la période 2019-2020.

