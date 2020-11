Tempête parfaite – Chronique d’une pandémie annoncée, de Philippe Sansonetti – Edition du Seuil, septembre 2020 – 180 pages

» Tempête parfaite « , » The perfect storm « , désigne une épidémie où tous les facteurs se conjuguent pour aboutir à un drame pandémique. De janvier à juin 2020, Philippe Sansonetti a tenu une chronique de la pandémie de Covid-19 : perception par la population et les médias, réponse des autorités, avancées de la recherche.

Il y montre une maladie liée à l’empreinte croissante de l’homme sur la planète, nécessitant une conversion radicale de nos comportements. Mais la responsabilité humaine, ce sont aussi les avertissements lancés de longue date par la science et peu entendus par les pouvoirs publics guidés par le court terme et la population mal informée. Le » temps de scientifique « , bien qu’il ne cesse de s’accélérer, ne coïncide pas avec le temps médiatique ou politique.

Les chapitres de cet ouvrage, rédigés en temps réel, sont des points d’étape montrant que la science n’est pas un répertoire de réponses toutes faites, mais une quête renouvelée de certitudes. Cette chronique plaide pour l’Anticipation et la Prévention.

Philippe Sansonetti, médecin et chercheur en microbiologiste, est professeur au Collège de France et professeur émérite à l’Institut Pasteur.