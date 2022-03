Le vertige identitaire, d’Alain Chouraqui – Editions Actes Sud, 2 mars 2022 – 208 pages

Ce petit livre est un appel.

A la volonté, à la connaissance, à la sensibilité, à la culture, à l’engagement.

Contre l’ébranlement des repères, des vérités et de la raison nécessaires à la démocratie.

Contre le vertige identitaire qui a toujours opposé les hommes, rétréci les âmes et racorni le sens de la patrie.

Aujourd’hui, nous savons, et nous savons que nous pouvons. C’est sur ces deux piliers que peuvent reposer les courages de l’espoir, la force de l’esprit et la confiance du cœur.

Perte de repères, institutions attaquées, rejet des élites, violences et haines identitaires…, ce sont les caractéristiques de l’étape décisive du processus récurrent qui conduit dans l’Histoire à la mort des droits et des libertés démocratiques, et trop souvent à des crimes de masse. Mais ne semble-t-il pas que cette énumération parle aussi de ce que nous vivons aujourd’hui, en France et ailleurs ?

Un long travail scientifique pluridisciplinaire sur les histoires génocidaires, dont les résultats sont à l’appui de ce livre, a permis en effet de constater des mécanismes humains communs dans ces tragédies. La recherche apporte donc des clés de compréhension des processus sociétaux les plus dangereux, à la fois précises et utiles au présent. Sur cette base, un indice chiffré a aussi pu être élaboré, montrant que les risques pour la démocratie ont été multipliés par quatre depuis 1990 en France.

L’engrenage historiquement connu est ainsi enclenché, nourri de crises multiples et de passions identitaires. Devant l’actualité qui s’entrechoque avec les leçons du passé, cet essai exprime une inquiétude et une détermination qui viennent de loin, et notamment des alertes de nos parents, anciens déportés ou résistants. Comment ne pas constater que se développent à nouveau des dynamiques d’extrémisassions identitaires envahissant le débat public, avec leur bêtise raciste, antisémite, sexiste, avec leurs haines et leurs violences bien connues ?

La question de l’identité est légitime, l’obsession identitaire est mortifère. Mais qui interpeller ? Surtout, la grande majorité des hommes et des femmes qui sont comme sidérés par ce qu’ils entrevoient des processus enclenchés, mais chez qui la conscience morale commence à imposer une voix intérieure lucide et courageuse, les incitant à la vigilance et à l’engagement.

Ce livre est aussi un acte de confiance. De confiance en l’homme qui comprend, qui apprend, qui agit. De confiance en la jeunesse tournée vers la vie. De confiance en notre capacité individuelle et collective à construire un trait d’union pertinent entre le passé qui nous nourrit, le présent qui nous interpelle durement et l’avenir que nous devons tous construire face à des enjeux humanistes et environnementaux bien plus réels que les fantasmes identitaires.

Nous savons aujourd’hui que l’impensable est possible. Mais aussi que les engrenages qui peuvent y conduire sont résistibles. La démocratie est sur une ligne de crête. Sachons donc nous saisir de cette connaissance si durement acquise. Avec la fermeté qu’exigent la mémoire des horreurs passées et le refus des souffrances possibles. Pour ne pas basculer. Pour laisser la place à la beauté et à l’amour.

Alain Chouraqui est directeur de recherche émérite au CNRS, président-fondateur de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et éducation, fondateur de la chaire Unesco Éducation citoyenne, sciences de l’homme et convergence des mémoires. Il est l’auteur de Pour résister à l’engrenage des extrémismes, des racismes et de l’antisémitisme (Cherche-Midi, 2015, prologue de Simone Veil). Il a obtenu le prix Seligmann contre les intolérances et les injustices (Chancellerie des universités de Paris).

Lire un extrait

Evénement : Un Mémorial se déplace vers les citoyens

Le Site-mémorial du Camp des Milles (Aix-en-Provence) est un haut lieu de mémoire et d’éducation citoyenne, unique au monde dans ses dispositifs pédagogiques tournés vers la compréhension du présent à partir de l’analyse scientifique des tragédies génocidaires du XXe siècle.

Dans cette perspective mémorielle et citoyenne, un Bus d’Alerte Républicaine et Démocratique (le BARD) partira prochainement sur les routes de France à la rencontre des citoyens.

Cette opération d’envergure intitulée « Votons, engageons-nous !», a deux objectifs :

d’une part, rappeler l’Histoire des tragédies du XXe siècle, faire connaître les mécanismes individuels et collectifs qui ont pu mener au pire et partager les leçons de vigilance que l’on peut en tirer pour aujourd’hui ;

d’autre part, promouvoir les valeurs de la République et inciter les citoyens, et les jeunes en particulier, à participer à la vie démocratique car celle-ci a besoin de leur engagement pour vivre et se défendre.

Une exposition mobile complète le dispositif afin de présenter les apports de l’histoire et des sciences de l’homme sur les extrémismes identitaires qui ont été le moteur vers le pire dans l’histoire. Elle insiste également sur les résistances possibles face à de tels engrenages.

En cette période préélectorale importante pour notre pays, la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education a souhaité, conformément à sa mission, aller au-devant de publics divers afin de mettre ces apports mémoriels et scientifiques à leur disposition.

Depuis fin février, le Bus aux couleurs de la campagne va sillonner + de 6000 km et visitera 21 villes pendant 7 semaines pour une aventure humaine et citoyenne originale.

www.campdesmilles.org