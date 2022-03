L’opinion des émotions, de Stewart Chau – Editions de l’Aube / Fondation Jean Jaurès, 17 mars 2022 – 72 pages

Sommes-nous entrés dans un nouvel âge, l’âge des émotions, où celles-ci en sont venues à déterminer – voire structurer – la façon dont nous agissons, pensons le monde présent et à venir ou… votons ? Une hypothèse qui conduit à proposer une grille de lecture différente de l’opinion publique, qui rend compte de réelles dynamiques « émotives ».

C’est ce que fait Stewart Chau dans cet essai, à partir des deux vagues d’une enquête réalisées à un an d’intervalle, dans un double contexte inédit de crise sanitaire et de campagne présidentielle. Il éclaire ainsi la complexe dichotomie entre émotions et raison qui s’exprime actuellement dans le débat public et, partant, les transformations sociétales en cours.

Table des matières :

Introduction. Les émotions, une nouvelle grille de lecture de l’opinion publique

Lecture émotionnelle de la crise sanitaire : les Français à l’épreuve de la Covid-19

Les Français à l’épreuve de la crise : tristesse et colère

La jeunesse en temps de crise : le clivage générationnel des émotions

La crise sanitaire ou la vie politique mise à distance

La couleur des émotions françaises : une France fatiguée et plus sensible mais qui ne perd pas espoir

Une France éprouvée

Une nouvelle « sensitivité » des Français ?

Les mois qui viennent : nouvelles années folles ou années sombres ?

Lecture émotionnelle de la campagne présidentielle : de nouvelles fractures politico-émotionnelles ?

La tonalité émotionnelle de la campagne 2022

Une absence d’adhésion émotionnelle aux candidats à la présidentielle 2022

Le profil émotionnel des électorats

Conclusion

Stewart Chau est expert en stratégie d’opinion. Il est l’auteur de La Fracture (avec Frédéric Dabi, Éditions Les Arènes, 2021) et a participé à la rédaction de l’ouvrage Réinventons le progrès (Éditions de l’Aube, 2020).