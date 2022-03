Comment la littérature peut changer nos vies, sous la direction d’Héloïse Lhérété – Editions Sciences Humaines, 17 mars 2022 – 296 pages

Devenir lecteur, c’est toujours faire l’expérience du changement : franchir le seuil entre la petite enfance et l’âge de raison, explorer d’autres mondes, investir d’autres vies que la sienne, incorporer d’autres visions du monde. Cette occupation (j’occupe le territoire du texte autant qu’il occupe mon esprit) peut avoir des répercussions durables sur notre existence. C’est pourquoi les livres furent parfois considérés avec méfiance. On les soupçonnait de rendre soit mous, soit fous.

Les temps ont changé. La littérature apparaît de plus en plus comme un outil de connaissance, de développement personnel et d’émancipation. En nous plongeant dans des univers sociaux et mentaux, elle élargit notre compréhension du monde. Elle recèle aussi des vertus morales : parce qu’elle nous offre une voie d’accès à l’intimité psychique de personnages, elle développe notre empathie et incarne nos dilemmes existentiels. La littérature fait bien plus que nous distraire. Elle nous soigne. Elle apaise nos âmes, récrée nos vies, et ressoude par le verbe la communauté des vivants.

Auteur(s) :

La directrice d’ouvrage : Héloïse Lhérété est directrice de la rédaction et directrice de la revue Sciences Humaines.

Avec les contributions de : Anne Barrère, Patrick Boucheron, Isabelle Cani, Sarah Chiche, Edwige Chirouter, Antoine Compagnon, Philippe Corcuff, Boris Cyrulnik, Jean-Paul Demoule, Régine Detambel, Jean-François Dortier, Jean-Louis Fabiani, Martine Fournier, Hélène Frouard, Alexandre Gefen, Catherine Halpern, Vincent Jouve, Danilo Martuccelli, William Marx, Michèle Petit, Marc Tadié, Fabien Trécourt.

Sommaire :

Pourquoi lit-on des romans ? (Héloïse Lhérété)

Ce que peut la littérature. Entretien avec Antoine Compagnon

Quand les personnages vibrent en nous (Vincent Jouve)

Harry Potter contre l’enfant roi (Isabelle Cani)

Pourquoi les enfants ont besoin d’histoires (Michèle Petit)

À quoi pense la littérature de jeunesse ? (Edwige Chirouter)

Lire, rêver et vivre. Entretien avec Boris Cyrulnik

La littérature nous rend-elle meilleurs ? (Catherine Halpern)

Bienvenue dans mon cerveau. Les romans de la vie intérieure. (Jean-François Dortier)

La littérature plus forte que les neurosciences. (Marc Tadié)

Les petits rituels des romanciers. (Sarah Chiche)

La littérature comme manière de vivre. (Héloïse Lhérété)

Tenir son journal, miroir et gouvernail. Entretien avec Bernard Lahire

Un auteur a changé ma vie. Propos recueillis par Martine Fournier, Fabien Trécourt et Héloïse Lhérété

La littérature remède à nos douleurs. (Régine Detambel)

« Aujourd’hui, je vous emmène à la mer… » (Fabien Trécourt)

« La lecture comme expérience de l’altérité ». Entretien avec William Marx

Le roman reflet de la société ? (Jean-Louis Fabiani)

Un laboratoire pour les sociologues. (Anne Barrère et Danilo Martuccelli)

Le polar américain, reflet des fragilités sociales. (Philippe Corcuff)

Ce que la littérature comprend de l’histoire. (Patrick Boucheron)

Uchronie, imagination et histoire. (Jean-Paul Demoule)

Les écrivains peuvent-ils changer le monde ? (Alexandre Gefen)

