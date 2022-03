Mange et tais toi – Un nutritionniste face au lobby agroalimentaire, de Serge Hercberg – Edition de La Fondation Jean-Jaurès et les éditions Humensis, février 2022 – 300 pages

Ce jour-là, Serge Hercberg s’est senti comme le moralisateur qui allait tuer la culture alimentaire française. Selon l’aréopage de représentants des industries agroalimentaires, accompagnés de leurs nutritionnistes dévoués, son idée allait ruiner la France. Sa proposition ? Le Nutri-Score, un code couleur sur les emballages des aliments pour informer le consommateur de leur véritable qualité nutritionnelle. Indispensable pour la santé, impensable pour l’industrie agroalimentaire qui a bien du mal à jouer le jeu de la transparence.

Dans un récit riche en rebondissements, ce médecin, chercheur, grand professeur de nutrition, raconte les batailles qu’il a menées au nom de notre santé et les embûches, chausse-trappes et pressions diverses qu’il a subies. Il dévoile les coulisses des décisions politiques qui touchent à notre alimentation et notre santé, les stratégies souterraines des lobbys, le jeu parfois trouble du ministère de l’Agriculture, le faible poids du ministère de la Santé et le courage variable des différents ministres qui s’y sont succédé.

Serge Hercberg est un nutritionniste et épidémiologiste français, professeur à l’université Sorbonne Paris-Nord. Il a dirigé pendant près de 20 ans l’unité de recherche en Épidémiologie nutritionnelle (Inserm/Inrae/CNAM/université Paris 13) et piloté de grandes études épidémiologiques (SU.VI.MAX, NutriNet-Santé…) sur les relations entre alimentation et santé. Il a présidé, pour le ministère de la Santé, le Programme national nutrition santé (PNNS).