S’adapter – Individus, collectifs, sociétés – Revue française d’éthique appliquée semestrielle, numéro 13 – Avec la participation de Sébastien Bauvet, Thibaut Besozzi, Etienne Beylot, Serge Boarini – Editions Erès, mai 2023 – 200 pages

Les appels ou les injonctions à l’adaptation sont multiples. À la lumière de la pandémie de covid-19, on loue les capacités d’adaptation des individus qui ont su trouver de nouveaux équilibres de vie, changer leurs habitudes, parfois réviser leurs convictions, sous la pression des changements imposés par les risques de la contamination et les mesures collectives prises pour l’endiguer. L’adaptation, ou plus précisément l’adaptabilité, est présentée comme une capacité fondamentale pour sauvegarder ce qu’il y a d’essentiel pour un individu ou un collectif.

n somme, l’adaptation nous semble être un concept clé de la réflexion éthique et mérite à ce titre de faire l’objet d’un numéro de la Revue française d’éthique appliquée. L’enjeu sera de mieux définir ce que recouvre le concept d’adaptation, en quoi il se distingue de concepts voisins, ceux de résilience, de plasticité, de malléabilité, d’agilité. Il nous faudra mettre en lumière les conditions pratiques, éthiques et politiques de l’adaptation des individus, des organisations et des sociétés politiques, toujours exposés à des changements et des crises qui menacent leur existence.

Sommaire

REGARDS CROISÉS : Y A-T-IL UN DROIT À LA SEXUALITÉ ?

Introduction : discuter l’émergence d’un nouveau droit à la sexualité — Sébastien Claeys

Protéger la liberté de vivre la sexualité de son choix — Pascal Prayez

Y a-t-il un droit d’accès au corps de l’autre par la domination ? — Marie-Hélène Franjou

Handicap et sexualité : un droit sans devoir — Alicia Jovin : « Nous avons besoin d’une conversation sur la sexualité » Politiques de la sexualité : autour de la notion de queer — Anna C. Zielinska

DOSSIER THÉMATIQUE : S’ADAPTER – INDIVIDUS, COLLECTIFS, SOCIÉTÉS

Introduction — Anne-Caroline Clause-Verdreau, Karine Demuth-Labouze, Clément Tarantini, Paul-Loup Weil-Dubuc

L’adaptation au prisme de la maladie ou du handicap — Sylvie Robin

Représentations sociales des formes de l’adaptabilité dans la préparation à l’insertion professionnelle — Sébastien Bauvet : « Mais je veux que ça vienne de lui »

Quand l’enfant « handicapé » doit « créer » : déficience mentale, pratiques artistiques et troubles associés — Étienne Beylot

S’adapter ou s’updater ?

L’ambivalence de l’adaptation néolibérale à travers l’exemple du transhumanisme — Guillaume Fauvel

S’adapter aux « inadaptés » : conception et mise en œuvre d’un dispositif expérimental d’hébergement pour sans-abri chroniques — Thibaut Besozzi

Pénuries de médicaments : quelles conditions à l’adaptation de collectifs de professionnels au sein d’entreprises pharmaceutiques ? — Julie Gibert

L’adaptation sociétale à la reconnaissance de droits humains fondamentaux : l’exemple du contrôle judiciaire systémique des soins sans consentement — Benoît Eyraud, Anouk Lainé, Rindala El Ayoubi, Anne Parriaud-Martin

ARTICLES LIBRES

Les patients partenaires dans des recherches en santé : les enjeux éthiques et épistémologiques à prendre en compte pour concevoir une collaboration fructueuse — Brenda Bogaert

Spécificités de la démarche d’éthique appliquée dans une commission d’espace éthique régional — Marie-Ange Einaudi, Laetitia Marcucci

L’évaluation gériatrique préthérapeutique en prédialyse

Au-delà des scores, le recueil d’un récit — Marie-Claire Guerin-Lacroute

Demain l’éthique

Automatisation des emplois : vers un futur équivoque en faveur du revenu de base universel ? — Lahcen Fatah

Recensions