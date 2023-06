Vous voulez sauver la planète ? Faites des gosses !, de Frédéric Spinhirny et Nathanaël Wallenhorst – Editions Le Pommier, 15 mars 2023 – 64 pages

Depuis novembre 2022, la Terre compte 8 milliards d’êtres humains. Et forcément, au moment où les Nations unies ont publié ce chiffre, le débat traditionnel a ressurgi pour faire le lien entre démographie et ressources naturelles. Frédéric Spinhirny et Nathanaël Wallenhorst y prennent part au travers de ce manifeste joyeux, destiné en particulier aux jeunes.

À contre-courant du récit pessimiste ambiant, mais loin de tout discours nataliste, ils remettent en cause l’assertion selon laquelle notre salut dépendrait d’une réduction drastique du nombre des naissances.

Ne quittons pas le combat en nous retirant du monde, disent-ils, car ce n’est qu’en relation avec ceux qui feront celui de demain que nous pourrons refonder nos relations au vivant.

Philosophe de formation, Frédéric Spinhirny est directeur d’hôpital. Il est notamment l’auteur de Les Caractères aujourd’hui. Ce qui résiste et ce qui reste (Payot, 2022).

Nathanaël Wallenhorst est professeur à l’Université catholique de l’Ouest. Il est notamment l’auteur de Qui sauvera la planète ?? (Actes Sud, 2022).