Les extrémistes à l’assaut de la République, de Samuel Mayol – Éditions L’Harmattan/ Collection Des Hauts et Débats, 14 novembre 2024 – 276 pages

Dans Les extrémistes à l’assaut de la République, Samuel Mayol, universitaire et acteur engagé du débat public, propose une réflexion percutante et documentée sur les menaces que représentent les idéologies extrémistes pour les valeurs républicaines françaises. Fort de son expérience en tant qu’enseignant et ancien directeur d’IUT, il livre un témoignage personnel éclairé, nourri par ses propres confrontations avec des pratiques radicales et par ses recherches sur les dynamiques extrémistes. L’ouvrage examine la diversité des tactiques utilisées par ces groupes, allant de la propagande en ligne à l’action directe.

Une République mise à l’épreuve

L’ouvrage s’ouvre sur un constat sans équivoque : la République française, fondée sur les principes de laïcité, de liberté, d’égalité et de fraternité, est aujourd’hui sous le feu de multiples attaques. Ces menaces proviennent non seulement de groupes idéologiquement extrémistes, qu’ils soient religieux, politiques ou identitaires, mais aussi de défaillances institutionnelles et d’une fragmentation sociale grandissante.

Samuel Mayol explore les stratégies insidieuses mises en œuvre par ces groupes pour infiltrer les institutions éducatives, associatives ou publiques, et les détourner de leur mission républicaine. Il met en lumière les dérives idéologiques et les pressions exercées sur des agents de l’État ou des enseignants, visant à imposer des visions contraires aux valeurs universelles de la République.

Une analyse ancrée dans l’expérience personnelle

L’un des points forts du livre réside dans l’expérience personnelle de l’auteur, qui a été confronté à des pressions et menaces directes pour avoir défendu les principes de laïcité et de neutralité dans l’enseignement supérieur. En mêlant récit personnel et analyse sociopolitique, Samuel Mayol offre un témoignage poignant qui donne une dimension humaine et vécue à un sujet souvent débattu de manière abstraite.

Cette perspective permet de mieux comprendre les mécanismes d’intimidation, les réseaux d’influence et les zones d’ombre qui facilitent l’implantation des idéologies extrémistes. L’auteur montre également comment le silence ou l’inaction de certains acteurs institutionnels peuvent renforcer ces dynamiques, alimentant un climat de peur et de résignation.

Une réflexion sur les failles institutionnelles

L’ouvrage ne se contente pas de dénoncer les dangers de l’extrémisme. Il propose une analyse lucide des failles institutionnelles qui permettent à ces mouvements de prospérer. Le manque de moyens pour les acteurs de terrain, les ambiguïtés dans l’application des lois sur la laïcité ou encore l’absence de coordination entre les différentes strates de l’administration sont autant de facteurs identifiés par l’auteur comme des points faibles dans la défense des valeurs républicaines.

Samuel Mayol met également en garde contre le risque d’une polarisation excessive du débat public, qui oppose souvent caricaturalement laïcité et liberté religieuse, occultant ainsi les enjeux complexes d’une coexistence harmonieuse.

Plus qu’un simple constat, ce livre propose des pistes de réflexion et d’action pour renforcer notre modèle républicain. Il s’adresse à tous ceux qui s’inquiètent de l’avenir de notre société et souhaitent comprendre les enjeux de cette lutte cruciale pour préserver nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. Un ouvrage essentiel pour décrypter les défis de notre temps et agir en citoyen éclairé face à la montée de l’extrémisme.

Samuel Mayol est Maître de conférences en Sciences de Gestion, ancien directeur de l’IUT et directeur du laboratoire laRA ICD. Enseignant de marketing, ses recherches portent sur les facteurs influençant le comportement du consommateur. Prix national de la laïcité (2015), et Chevalier des palmes académiques (2016).



Lire un extrait