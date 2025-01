La France sous haute tension. Colères, anxiétés et ressentis, de Lucile Schmid, Nicolas Duvoux, Marylise Léon et Johanna Rolland – Éditions de l’Aube avec les Éditions de la Fondation Jean Jaurès, 22 mars 2024 – 96 pages

La France ne serait-elle plus un pays au climat tempéré ? Des tensions au travail aux inquiétudes sociales, du sentiment d’insécurité à l’anxiété climatique : que penser de ces craintes qui délitent jour après jour le lien social ? Que faire de cette défiance qui mine le pacte républicain ? Qu’inventer pour davantage d’harmonie ? Trois actrices et un acteur de premier plan apportent leurs visions et proposent des solutions.

Paru en mars 2024, La France sous haute tension. Colères, anxiétés et ressentis est à relire aujourd’hui, à l’aune des crises internationales. Car il explore avec acuité les tensions qui traversent la société française dans un contexte de crises multiples. Cet ouvrage collectif réunit les réflexions de quatre auteurs engagés dans l’analyse des mutations sociales, économiques et politiques : Lucile Schmid, Nicolas Duvoux, Marylise Léon et Johanna Rolland. Ensemble, ils proposent une radiographie d’un pays où les ressentis émotionnels – colère, anxiété, lassitude – se traduisent par des fractures sociales profondes, mais aussi par des aspirations au renouveau.

Une société au bord de l’épuisement

L’ouvrage s’ouvre sur un constat : la France est une nation « sous tension », où les colères grondent face aux inégalités persistantes, aux transformations du monde du travail et à l’inaction perçue des élites politiques face aux défis climatiques et sociaux. À travers une approche multidisciplinaire, les auteurs analysent comment ces tensions prennent racine dans des contextes locaux, des trajectoires personnelles et des imaginaires collectifs marqués par la précarité et la perte de repères.

L’anxiété, qui imprègne de nombreux discours citoyens, est associée à l’incertitude économique, aux menaces climatiques et aux crises sanitaires récentes. Elle se traduit par un sentiment d’impuissance et une méfiance croissante envers les institutions, jugées incapables d’agir avec efficacité et justice.

La colère, quant à elle, reflète une contestation de plus en plus visible, portée par des mouvements sociaux, des grèves et des manifestations. Mais elle se manifeste aussi dans le quotidien des Français, à travers un sentiment diffus d’injustice et de frustration face à des systèmes perçus comme déconnectés des réalités locales.

Des fractures aux aspirations

Si l’ouvrage met en lumière les fractures qui traversent le pays – entre métropoles et territoires ruraux, entre générations, ou encore entre catégories sociales – il insiste également sur les aspirations exprimées par les citoyens. Ces attentes, parfois conflictuelles, traduisent une volonté de transformation profonde, qu’il s’agisse de justice sociale, de transition écologique ou de reconnaissance des diversités.

Marylise Léon et Johanna Rolland, figures du syndicalisme et des politiques territoriales, apportent des éclairages sur la manière dont les institutions locales et les mouvements citoyens peuvent devenir des leviers de résilience et d’innovation sociale. Nicolas Duvoux explore, quant à lui, les mécanismes de l’exclusion sociale et les moyens de reconstruire une solidarité durable. Enfin, Lucile Schmid propose des pistes pour repenser les récits politiques et culturels capables de redonner espoir et cohérence à une société fragmentée.

Un appel au renouveau démocratique

Au-delà du diagnostic, La France sous haute tension est une invitation à agir. Les auteurs plaident pour un renouveau démocratique, basé sur une meilleure écoute des citoyens et une prise en compte des ressentis dans l’élaboration des politiques publiques. Ils soulignent l’importance de renforcer les liens entre les acteurs locaux, les entreprises, les associations et les institutions pour bâtir une société plus inclusive et résiliente.

Ce livre met également en lumière les opportunités offertes par la crise : repenser notre rapport à la solidarité, à la justice sociale et à l’écologie. Il invite à dépasser les clivages pour construire un avenir où les colères trouvent des réponses, les anxiétés des apaisements et les ressentis une reconnaissance.

Cet ouvrage est une œuvre d’une grande pertinence pour comprendre les dynamiques sociales contemporaines. Grâce à une analyse fine et accessible, ce livre éclaire les défis, mais aussi les espoirs d’une société en quête de transformation. Un ouvrage indispensable pour quiconque souhaite appréhender les enjeux de notre époque et participer à la construction d’un futur plus juste et solidaire.

Table des matières