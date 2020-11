La France est une chance – Chronique d’ici et d’ailleurs, de Jad Zahab – Edition les 3 Colonnes, 2019 – 60 pages

L’amie me parle dans un anglais dialectal proche du syro-libanais, dont la spécificité réside dans le « r » roulé. Après tout, elle parle la langue de Shakespeare et elle en est fière. L’arabe colonise l’anglais de ses mots, mais il l’enrichit. J’y entends le pays. Et je réalise le bonheur qu’elle a d’habiter aux États-Unis.

Les yeux à moitié ouverts, je découvre les paysages américains. Idéalisés un temps, ils me paraissent extraordinairement normaux. Alors que la voiture m’amène vers la maison que je vais occuper durant tout mon séjour, je pense à la France. Je l’ai quittée il y a quelques heures à peine, et même si je lève les yeux au ciel, je ne la sens plus. L’air est différent. Moins chaleureux. Plus bétonné.

La France peut-elle déjà me manquer, après seulement quelques instants de vie outre-Atlantique ? Non. C’est une vue de mon esprit. Que jamais je n’ai eu l’occasion d’expérimenter.

La campagne washingtonienne défile, mais j’y vois les paysages de mon enfance. Les salins d’Aveyron, les garrigues arides et les prairies cévenoles. Et je réalise à quel point la France compte à mes yeux.

J’ai toujours trop respecté et admiré l’écriture pour prétendre lui donner mon existence comme objet. Je crois en revanche à l’universalité des sensations et des émotions. Je crois qu’elles peuvent permettre de transmettre des messages. Qu’elles facilitent l’identification et incarnent, mieux que les incantations, les messages que l’on veut faire passer. Jad Zahab »

Français né de deux parents libanais, Jad Zahab, âgé de vingt-cinq ans, est diplômé de Sciences-Po Paris. Ses études l’ont conduit à voyager, au Liban mais également aux États-Unis. Il est l’auteur de plusieurs essais dans lesquels il appelle entre autres à repenser la démocratie (« De la fin du bon sens, la démocratie malade », Ed. Edilivre, 2014) et réinventer une citoyenneté en phase avec les enjeux sociétaux actuels. Désireux de participer à l’avènement d’un monde meilleur, il est le président cofondateur du Parlement des étudiants, association qui œuvre pour la valorisation d’une citoyenneté active auprès des jeunes. Régulièrement invité dans les médias, il est également l’auteur de trois essais sur la démocratie française et les moyens de la réinventer.

