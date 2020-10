Masquer le monde, de Julie Hermesse, Frédéric Laugrand, Pierre-Joseph Laurent, Jacinthe Mazzocchetti, Olivier Servais, Anne-Marie Vuillemenot – Editions L’Harmattan – Academia, septembre 2020, 180 pages

Il est question ici de chauve-souris, de catastrophes, de masques, d’espace-temps et de morts. Cet ouvrage rassemble six points de vue d’anthropologues sur l’impensable et l’impensé de la pandémie Covid-19. Six voix/voies rejoignent la multitude de déclarations, d’écrits et de réflexions, tant l’inédit et l’impensable ont stupéfait le monde académique, que l’ensemble du monde.

Chacun réagit à sa manière, à partir de ses travaux et de son vécu d’anthropologue à une situation qui, pour être partagée par de nombreuses personnes, n’en demeure pas moins une collection de trajectoires individuelles, plus qu’un cheminement commun.

Des vies aujourd’hui bouleversées, parfois malmenées et pour le moins déconcertantes s’offrent à l’analyse anthropologique. « Les conséquences présentes et à venir des choix politiques et sanitaires effectués dans l’urgence, le court terme et l’impréparation restent aujourd’hui de l’ordre de l’impensable et de l’incommensurable« .

« Des peuples qui s’interdisent bien des gestes, vus de l’extérieur comme des tabous et des superstitions, mais qui traduisent cette conscience des limites dont les Occidentaux se moquent si facilement, se plaçant au-dessus et non en interaction avec le reste du vivant. »

Comment a-t-on pu en arriver là ? Chaque grande crise renvoie l’humain à son arrogance, à ses limites et aux conséquences de ses actes. Masquer le monde ouvre le débat… « en ouvrant la porte d’une nouvelle appréhension de nos communes précarités et, peut-être, d’une mémoire et d’une lutte basées non plus sur le socle actuel des inégalités, mais de l’infrangible commun de nos fragilités.«

Julie Hermesse, Frédéric Laugrand, Pierre-Joseph Laurent, Jacinthe Mazzocchetti, Olivier Servais et Anne-Marie Vuillemenot, professeur. e. s à l’UC louvain sont membres du Laboratoire d’Anthropologie Prospective (LAAP). L’objectif principal du LAAP est l’élaboration de théories anthropologiques empiriquement fondées et révisées au regard des évolutions des sociétés contemporaines.

