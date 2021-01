L’art de gouverner la qualité de l’air : L’action publique en question, de Franck Boutaric – Préface de Jean-Pierre Le Bourhis. Editions Presses Universitaires de Rennes octobre 2020 – 160 pages

Les impacts environnementaux et sanitaires de la pollution atmosphérique constituent une question d’intérêt public. Dès lors on comprend toute l’attention qu’il convient d’accorder aux actions publiques censées améliorer la qualité de l’air. Dans la perception des risques et leurs mises sur agenda par les pouvoirs publics, les instruments élaborés par les institutions internationales exercent un rôle important.

En France, depuis les années 1970, on observe des changements substantiels dans la définition et le contenu de la politique publique de lutte contre la pollution de l’air. Mais le cadrage de la gouvernance de la qualité de l’air oublie et ignore des politiques qui permettraient que chacun puisse respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

Franck Boutaric propose là un ouvrage utile pour ceux qui recherchent une synthèse des connaissances sur ce domaine d’action publique et qui veulent porter une réflexion sur une question sanitaire d’importance.

Franck Boutaric est docteur en science politique. Ses recherches s’inscrivent dans le champ de la sociologie du risque et dans le domaine des STS (sciences technologie et société). Ses travaux portent sur les enjeux de la pollution atmosphérique et le rôle des instruments d’action publique dans la conduite des politiques environnementales et sanitaires. Il est l’auteur de « Pollution atmosphérique et action publique » (Editions Rue d’Ulm, 2014).