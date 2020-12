Le Projet Unicorn : Une histoire de développeurs, de disruption digitale et de survie à l’ère des datas, de Gene Kim – Edition Quanto, octobre 2020 – 383 pages

Maxine, développeuse senior et architecte informatique, est mise au placard et affectée sur le « Phoenix Project » en guise de punition pour avoir contribué à une rupture du système de paie de la compagnie Parts Unlimited. Alors qu’elle se débat dans un système bureaucratique déshumanisé et impersonnel, où aucune décision n’est prise sans passer par un processus d’approbation sans fin, elle est approchée par La Rebellion, un petit groupe de développeurs qui disent vouloir renverser l’ordre établi, redonner à leurs collègues du plaisir au travail et permettre à l’entreprise d’innover pour survivre et prospérer dans une période d’incertitude sans précédent.

À sa grande surprise, et presque malgré elle, elle se retrouve de plus en plus impliquée dans ce mouvement, devenant finalement l’une des leaders de la rébellion, ce qui la place dans la ligne de mire d’ennemis internes et dangereux.

Le Projet Unicorn, best-seller du Washington Post, est un spin-off du Projet Phoenix (non encore traduit en français) qui a séduit plus d’un demi-million de lecteurs.

Drôle et passionnant, ce roman orienté management utilise la fiction pour dénoncer les travers d’ne gestion d’entreprise trop verticalisée et les freins qui en résultent. Ce faisant, il expose les principes organisationnels susceptibles d’améliorer la productivité de tout entreprise et les cinq « idéaux » d’un environnement épanouissant, propice à la créativité et à la performance.

Ce best-seller mondial salué par les lecteurs et la critique (plus de 500 000 lecteurs) s’adresse aussi bien aux personnes impliquées dans les IT qu’à tous les cades en entreprises, quel que soit leur domaine d’activité.

Gene Kim est le fondateur et l’organisateur du DevOps Enterprise Summit qui étudie les transformations technologiques des grandes organisations complexes. Il est l’auteur de six livres dont The Phoenix Project, plébiscité par plus d’un demi-million de lecteurs à travers le monde.