Ensemble pour mieux se nourrir, de Frédéric Denhez et Alexis Jenni – Préface de Véronique Fayet – Editions Actes Sud, collection Domaines du possible, avril 2021 – 208 Pages

Dans la France de 2021 : dix millions de pauvres, des personnes souffrant de précarité dans tous les domaines — économique, immobilier, énergétique, mais aussi alimentaire. Des organisations caritatives veillent, distribuent des colis issus des banques alimentaires, mais que contiennent-ils ? Des invendus de supermarchés, ce que l’agro-industrie produit de pire. En France on ne meurt pas de faim, on souffre de malnutrition. Entre moyens réduits, surplus de la grande distribution et recours au caritatif, difficile d’avoir “un accès digne à une alimentation de qualité pour tous”, selon la belle formule du Secours catholique.

Cet ouvrage propose un tour de France des acteurs de l’aide alimentaire, où l’on peut découvrir les ressorts d’une solidarité à toute épreuve, mais aussi d’un véritable « business » pour certains. Nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui s’organisent pour manger correctement, créent des groupements d’achat, des coopératives ou des jardins partagés, passant du caritatif au solidaire, inventant de nouveaux modèles de production et de consommation qui pourraient s’étendre à toute la population. Bienvenue dans les coulisses, parfois sordides, souvent lumineuses, de l’aide alimentaire en France.

« L’alimentation est par la bouche l’apprentissage émotionnel de la sociabilité et la première étape de la confiance en soi. Non, vraiment, manger ce n’est pas que se remplir, c’est exister. »

Né en 1970, titulaire d’un DESS (Master II) d’ingénieur de l’environnement, Frédéric Denhez est auteur, journaliste, conférencier et consultant dans le domaine de l’environnement.

Il passe régulièrement à la radio et à la télévision et donne de très nombreuses conférences. Homme de médias, à l’aise en toutes circonstances, sa devise est : « Parce que l’écologie est une science sociale. » C’est pourquoi le problème de la malnutrition et de l’aide alimentaire lui importe tout autant que la dégradation biologique des sols, les pollutions, le climat, la surpêche, etc.

