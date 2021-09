Manger demain, Fake or Not ? de Frédéric Wallet – Tana Editions, 9 septembre 2021 – 120 pages

Premier titre de Fake or not la collection qui décrypte les sujets environnementaux qui font débat.

Jusqu’à la crise du Covid, manger n’était plus un sujet. Si demain la sécheresse dure plus longtemps, si une pandémie bloque le système agro-alimentaire… que mangera-t-on ? Des initiatives locales ou partagées dessinent la voie d’une résilience qui reste encore à construire.

Relever les défis environnementaux est l’enjeu majeur de nos sociétés. Comment y voir plus clair dans le magma d’informations, d’assertions et de rumeurs qui nous submerge ? Médias et réseaux sociaux nous plongent dans la confusion et la défiance. Il y a urgence à démêler le vrai du faux.

Cette collection nous aide à y voir plus clair, grâce à l’analyse d’un scientifique, sur des chiffres, des faits et des ordres de grandeur. Une collection qui donne des repères fiables et aiguise notre sens critique. Identifier les conséquences de nos modes de vie et de consommation sur l’environnement : un impératif pour la survie de la planète et celle des générations futures.

La France, grande puissance agricole, fleuron de la gastronomie mondiale et des supermarchés approvisionnés en abondance et en toute saison par des groupes agroalimentaires, nous a mis à l’abri de la faim. Mais la crise de la Covid-19 a mis en lumière la vulnérabilité du système qui nous nourrit. Les grandes villes françaises disposent en réalité de quelques jours à peine de stock de nourriture. Nos territoires sont autonomes à 5 % au maximum dans la production destinée à leur propre population. Si le système agroalimentaire se grippait, les pénuries ne tarderaient pas à se multiplier. Chercheur sur les questions d’autonomie alimentaire, Frédéric Wallet synthétise la réalité complexe qui se cache derrière notre mode de consommation et propose des pistes à investir pour atteindre la sécurité alimentaire.

Frédéric Wallet est économiste de formation, chercheur à l’INRAE et intervenant à AgroParisTech. Ses travaux portent sur l’analyse du développement régional et des circuits courts en matière alimentaire. Il est coauteur de Et si on mangeait local ? Ce que les circuits courts vont changer dans mon quotidien, paru en 2017 aux Editions Quae.

Isabelle Brokman est conceptrice éditoriale et journaliste. Elle s’est spécialisée depuis plusieurs années dans les questions liées à l’environnement. Aux côtés des experts mobilisés pour écrire les livres de la collection Fake or Not, elle entend mettre en œuvre toutes ses compétences pour rendre les sujets traités aussi simples, accessibles et funs que possible. » Ce n’est pas parce qu’on traite de sujets sérieux qu’on doit s’ennuyer. «