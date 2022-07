Agir pour le vivant #2 – Collectif – Editions Actes Sud, 22 juin 2022 – 256 pages

La crise intellectuelle, morale, sociale, politique et écologique exacerbée par la pandémie de Covid-19 a renforcé notre conviction de l’urgence à faire vivre l’action pour le vivant, rendre compte que d’autres voies sont possible. En août 2020, Arles a accueilli plus d’une centaine de scientifiques, artistes et romanciers, philosophes, économistes, militants, politiques pour réfléchir, débattre, échanger, exposer et imaginer ensemble, durant toute une semaine, les solutions pour accompagner la transition qui doit advenir.

Le rendez-vous annuel est devenu récurrent, désormais incontournable des étés arlésiens. Agir pour le vivant permet de fédérer une communauté expressive autour de la question du vivant. En août 2021 s’est déroulée la deuxième édition de cet événement unique en France : une semaine de débats denses et fertiles, de rencontres, d’ateliers, d’expositions et de projections.

Pour témoigner de la richesse de ces échanges, Actes Sud a demandé à sept acteurs privilégiés de nous faire part de leurs enthousiasmes, de leurs émotions, de leurs rencontres. Introduit par Sébastien Pluot et Agathe Redier, l’ouvrage s’articule autour de sept journées thématiques restituées par leurs animatrices :

Par ailleurs, cinq résidences/ateliers de réflexion ont été organisés tout au long de la semaine, présentés par le collectif Le Bruit qui court, Laure Bonnevie, Tarik Chekchak, Fatou-Maty Diouf, Anne Gaillard, Deborah Glejser Lindlau, Raphaël Mathevet et Frédéric Pitaval viennent compléter ces réflexions. L’ensemble est ponctué de verbatims rythmés qui nous immergent au cœur d’échanges aussi denses que fertiles :

Empreinte naturelle des entreprises et des organisations ;

Les jeunes pour le vivant, vers des nouveaux vocabulaires de l’engagement ;

Assemblée populaire du Rhône ;

Agir pour le vivant en Afrique ;

La Fabrique de l’action dans les territoires.

Le résultat de ces réflexions est ici présenté par Tarik Chekchak, le collectif e@, Frédéric Pitaval, Fatoumaty Diouf et Raphaël Mathevet.

A Noter : « Agir pour le vivant » vous donne rendez-vous à Arles du 22 au 28 août 2022 pour sa troisième édition