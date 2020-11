Biodiversité – Un nouveau récit à écrire, de Jacques Blondel – Préface de Pierre-Henri Gouyon – Editions Quae, septembre 2020 – 207 pages

Même si l’Anthropocène est l’ère de prouesses techniques qui améliorent et embellissent la vie, il est aussi celle d’une dévastation sans précédent de la biodiversité. Mais pour l’auteur de cet ouvrage, la science et l’éthique peuvent encore lui porter secours.

Jacques Blondel rappelle d’abord les fondements écologiques des habitats de tout être vivant, en observant que les humains en ont poussé très loin l’aménagement. Il analyse ensuite les mécanismes du déclin de la biodiversité. Puis, au rebours d’une vision catastrophiste du monde et d’une « nature confisquée », il plaide pour une pacification de nos rapports au vivant non-humain et démontre les chemins à emprunter pour y parvenir.

Dans cet ouvrage, l’auteur convoque à la fois les acquis les plus récents de la recherche scientifique dont, écrit-il, le rôle est de révéler ce qui est inaccessible à nos sens, et ceux d’une éthique environnementale empreinte de spiritualité pour montrer qu’il est parfaitement possible de rétablir un pacte du vivre ensemble avec un environnement enfin respecté, autrement dit « de prendre à cœur le monde » selon une expression de Hannah Arendt.

Nous guidant peu à peu vers des options d’écologie intégrative, où « tout est lié », il soulève la question de la légitimité d’un anthropocentrisme conquérant au détriment de cette autre composante de la vie qu’est le vivant non humain, sachant que ce dernier doit être valorisé et respecté pour ce qu’il nous rapporte mais aussi pour ce qu’il est.

Jacques Blondel est directeur de recherche émérite ou CNRS. Il a travaillé au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CNRS) de Montpellier sur des thématiques de biogéographie et de biologie évolutive en utilisant lm oiseaux comme modèle biologique. Il fut président du Conseil scientifique de l’Institut fronçais de Io biodiversité et président de l’Europeon Omithologists’ union et de l’International Ornithological Congress (2006). Il est auteur de 12 livres et de 350 publications.

