Penser et agir à l’échelle du vivant, de Wendell BERRY – Editions Actes Sud, collection Le Souffle de l’Esprit – A paraître 4 mai 2022 – 180 pages

Choix de textes et traduction de l’anglais (États-Unis) par Alain Sainte-Marie

Wendell Berry, petit fermier du Kentucky, est aussi romancier, poète, essayiste et défenseur de la nature. Mais il est avant tout un sage, un de ces rares hommes dont la parole s’accorde avec les actes. Cela suffirait à nous le rendre précieux et sympathique si sa pensée n’était pas tout en nuances, éclairante, stimulante et libératrice.

Wendell Berry s’attaque à la racine spirituelle des problèmes (écologiques, économiques, technologiques, alimentaires) qui sont les nôtres. À ses yeux, la crise écologique que nous connaissons n’est “que” la dommageable conséquence d’une profonde crise morale.

Sous la plume de ce “délieur” d’esprits s’exprime en huit essais une sagesse où l’homme atteint de gigantisme se guérit de sa démesure et des maux qu’elle engendre, en se replaçant à l’échelle de la nature en lui. Dès lors, la paix, la santé et la satisfaction résultent directement d’une pensée et d’une action qui tendent à toujours plus de justesse.

Avec Wendell Berry, l’homme et la terre se fécondent mutuellement en un dialogue permanent où le travail redevient plaisir et le plaisir contribue à la santé du monde. Les deux engagent l’être tout entier dans un seul et même mouvement de libération. Ce mouvement est porté par l’assurance de sa propre vocation et le recours à la nature comme étalon de mesure dans l’acceptation de ses propres limites.

Wendell Berry, né en 1934, a reçu, entre autres récompenses, le prix T. S. Eliot et le prix Aiken Taylor pour son œuvre poétique, le prix John Hay de l’Orion Society pour son action en faveur de l’environnement et, en 2010, le Dayton Literary Peace Prize pour sa contribution littéraire à l’effort de paix.

La même année, il s’est vu remettre la National Humanities Medal par le président Barack Obama pour son apport au domaine des sciences humaines.