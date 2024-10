Abécédaire de l’interculturel – 50 mots à prendre en compte par temps d’intolérance, de Philippe Pierre et Michel Sauquet – Editions Charles Léopold Mayer, 6 septembre 2024 – 288 pages

Dans cet ouvrage, Philippe Pierre et Michel Sauquet orchestrent une exploration érudite et poétique du dialogue entre les cultures. Ce livre est un phare dans le brouillard des temps modernes, marqués par une montée alarmante de l’intolérance et un repli sur soi préoccupant.

Le contexte électoral et politique actuel nous engage plus que jamais à réfléchir à l’altérité, à la manière dont nous considérons le nouvel arrivant, et plus généralement aux façons de faire société dans un monde pluriel.

À travers cinquante entrées, des termes comme « Altérité », « Empathie » ou « Justice » sont déployés comme des cartes pour naviguer dans la complexité des interactions humaines. « Laïcité », « racisme », « communauté », « universalisme », « stéréotypes » mais aussi « rhizome », « créolisation », « wokisme »… Cet abécédaire propose une interprétation résolument engagée de concepts qui structurent, interrogent ou étayent les réflexions autour de la question interculturelle. Chaque mot est une porte d’entrée vers une compréhension plus profonde des autres et de nous-mêmes, un appel à l’ouverture dans un monde où les frontières semblent parfois se fermer.

Les auteurs, avec une plume à la fois précise et accessible, invitent les lecteurs à un voyage interculturel, les armant de connaissances pour mieux comprendre et apprécier la richesse des différences. Sans prétendre à l’exhaustivité ni à l’objectivité, il complète et met à jour un certain nombre de définitions en les commentant brièvement de manière très accessible.

Le lecteur est libre de se plonger dans ces différentes notions au gré de ses envies, d’ouvrir ainsi la porte à d’autres points de vue et à réfléchir à ses propres perceptions.

Ce livre est une boussole pour tous ceux qui cherchent à construire des ponts plutôt qu’à ériger des murs, offrant des clés pour déchiffrer et célébrer la diversité qui nous entoure. Il est indispensable à l’heure où les extrémismes gagnent du terrain partout dans le monde, pour mieux imaginer ce que pourrait être enfin une société réconciliée dans sa diversité, plus juste et moins discriminante…

L' »Abécédaire de l’interculturel » n’est pas seulement un guide ; c’est une invitation à réfléchir et à agir, un engagement en faveur d’un monde plus inclusif et compréhensif. C’est une œuvre à la fois réflexive et militante, qui encourage chacun à être un acteur du changement vers plus de tolérance et de respect mutuel.

Philippe Pierre milite pour un plus grand rapprochement entre perspectives théoriques et dimensions de la pratique en contexte multiculturel (www.philippepierre.com). Il est docteur en sociologie de l’IEP de Paris, a été directeur des ressources humaines pendant près de vingt ans (Total et L’Oréal), tout en étant enseignant et chercheur associé au LSCI (CNRS). Il est l’auteur de quatorze ouvrages et d’une soixantaine d’articles scientifiques publiés dans des revues internationales spécialisées dans les domaines des ressources humaines et de la sociologie de l’entreprise. Il a codirigé, pendant près de dix années, le master de management interculturel de l’université Paris-Dauphine

et conseille aujourd’hui entreprises, associations, ONG…

Il a dernièrement publié, avec Jean-François Chanlat, Le Management interculturel. Évolution, tendances et critiques (EMS, 2018) et, avec Michel Sauquet, L’Archipel humain. Vivre la rencontre interculturelle (ECLM, 2022).

Ses recherches les plus récentes portent sur les identités culturelles dans la mondialisation, la socialisation des cadres mobiles, la protection des personnes talentueuses, les organisations apprenantes, l’intergénérationnel…

Michel Sauquet a passé plus de quarante ans de sa vie professionnelle dans le domaine de la coopération internationale et interculturelle, dans le cadre d’organisations internationales, d’ONG et de fondations. Ayant séjourné plusieurs années dans des pays du Sud (Éthiopie, Côte

d’Ivoire, Brésil) et ayant beaucoup voyagé par la suite sur tous les continents, il s’est intéressé très tôt aux questions de rencontre interculturelle et a souhaité présenter et mettre en débat ses analyses à travers plusieurs ouvrages et articles, tout en animant des séminaires universitaires (École centrale Paris, Ponts et Chaussées, Inalco, université Paris-Dauphine et Sciences Po Paris, où il a été maître de conférences pendant dix-sept ans).

Parmi les trente ouvrages de fiction et de sciences humaines dont il est l’auteur, cinq traitent directement de l’interculturel: L’Intelligence de l’autre (ECLM, 2007), L’Intelligence interculturelle (ECLM, 2014), Le Culturoscope (ECLM, 2016), L’Archipel humain (ECLM, 2022) et Le Pari de l’interculturalité (Éd. Jésuites, 2023).

Lire l’introduction