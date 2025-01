Pourquoi a-t-on besoin de donner un sens à sa vie ? sous la direction de Stéphane Breton – Avec Pierre Bergounioux, Abdennour Bidar, François Galichet, David Le Breton, Jean-Michel Salanskis, George-Elia Sarfati, Serge Tisseron – Préface de Miguel Benasayag – Édition de l’aube, 23 août 2024 – 256 pages

Cet ouvrage propose un regard croisé à huit voix, sensible et humain, sur la question du sens de sa vie. Chacun à sa manière, selon sa propre musicalité, son expérience, expose ses perceptions, aborde ses ressentis, dévoile ses sensations vis-à-vis de ce qu’est le sens, de ce qui fait sens. Le sens comme un écho, une résonance, un faiseur de correspondances. Le sens qui se dit, s’impose, se cherche. Une réflexion au plus près de l’intime. C’est cette expérience que les auteurs veulent proposer aux lecteurs. Tous sont des spécialistes issus de différents champs des sciences humaines (anthropologie, philosophie, psychologie…), qui apportent un regard neuf et pluriel sur cette question qui a pu se poser pour chaque individu.

Et vous, quel sens souhaitez-vous donner à votre vie ?

Une quête universelle et intemporelle

Le livre explore avec profondeur une question existentielle au cœur de l’expérience humaine : la quête de sens. Dirigée par Stéphane Breton, cette œuvre collective regroupe les réflexions de huit penseurs d’horizons variés, dont Pierre Bergounioux, Abdennour Bidar, François Galichet, David Le Breton, Jean-Michel Salanskis, George-Elia Sarfati et Serge Tisseron, sous l’égide d’une préface éclairante signée Miguel Benasayag.

Une approche multidimensionnelle

La richesse de ce livre réside dans la pluralité des perspectives proposées par ses auteurs. Philosophie, anthropologie, psychologie, sociologie et littérature s’entrelacent pour offrir une analyse complète de ce qui pousse les humains à chercher un sens à leur existence. Chaque auteur apporte sa sensibilité et son expertise, ce qui donne lieu à un dialogue intellectuel stimulant et varié.

Abdennour Bidar, par exemple, inscrit cette quête dans une réflexion spirituelle et culturelle, mettant en lumière les tensions entre individualisme moderne et besoin collectif de transcendance. David Le Breton, anthropologue, explore quant à lui les aspects corporels et sociaux de cette quête, rappelant que le sens se construit dans une interaction constante avec les autres et le monde. De son côté, Serge Tisseron analyse les effets de la société contemporaine et de ses crises, qu’elles soient écologiques, économiques ou psychologiques, sur notre désir d’un « fil rouge » existentiel.

Une réflexion ancrée dans le contexte actuel

La préface de Miguel Benasayag, intitulée « Face à l’urgence, un sens nécessaire« , donne le ton : ce livre n’est pas qu’un exercice intellectuel abstrait, mais une tentative de répondre aux crises multiples qui bouleversent nos repères contemporains. Que ce soit à travers la désorientation provoquée par les mutations climatiques, les bouleversements technologiques ou encore l’individualisme exacerbé des sociétés modernes, le besoin de donner un sens à sa vie apparaît comme une réponse à une urgence : celle de retrouver un ancrage dans un monde en constante transformation.

Un livre pour l’action et l’introspection

Ce recueil n’est pas seulement une invitation à réfléchir, mais aussi un appel à agir. Les auteurs soulignent que le sens ne peut être trouvé qu’en étant inventé et réinventé par chacun, à la croisée de ses engagements personnels et collectifs. Le sens n’est pas un donné figé, mais une construction active qui nous pousse à nous reconnecter avec notre environnement, nos proches et nos aspirations profondes.

Si le livre peut sembler dense en raison de la diversité des approches et des styles, il se révèle aussi profondément inspirant pour le lecteur prêt à se plonger dans cette réflexion collective. Les textes oscillent entre l’analyse critique des dérives contemporaines et des propositions concrètes pour retrouver un sens individuel et collectif.

Pourquoi a-t-on besoin de donner un sens à sa vie ? est une œuvre précieuse pour notre époque en quête de repères. À travers un dialogue interdisciplinaire d’une grande richesse, ce livre rappelle que la quête de sens n’est pas une faiblesse ou un luxe, mais une nécessité profondément ancrée dans notre humanité. Plus qu’un ouvrage intellectuel, c’est une invitation à regarder le monde, et nous-mêmes, avec plus de clarté, de profondeur et d’engagement.

Stéphane Breton est hypnothérapeute et auteur d’articles scientifiques. Il rassemble dans cet ouvrage des interventions de Pierre Bergounioux, écrivain ; Abdennour Bidar, philosophe ; François Galichet, philosophe ; David Le Breton, anthropologue et sociologue ; Jean-Michel Salanskis, philosophe ; Georges-Elia Sarfati, philosophe ; Serge Tisseron, psychiatre et Miguel Benasayag, philosophe.