Création de l’Observatoire des forêts françaises

Ce 10 juillet 2023, l’Observatoire des forêts françaises a été officiellement lancé à l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Objectif : création d’un centre de partage et de production de données indispensables pour piloter les forêts françaises face aux enjeux du changement climatique.

Les forêts françaises couvrent 31% du territoire métropolitain. Elles contribuent de multiples façons au bien-être humain (production de bois, purification de l’air et de l’eau, maintien des sols, habitat pour la biodiversité, alimentation, santé, activités récréatives, etc.) et participent aux Objectifs de Développement Durable fixés par l’ONU. En particulier, la France s’étant engagée à atteindre la neutralité carbone dès 2050, le rôle de puits et de stockage de carbone des forêts est considéré comme un élément majeur de sa Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).

Depuis quelques années, les forêts françaises, dont la surface n’avait cessé de croître depuis plus d’un siècle, connaissent, de façon inquiétante, une diminution de productivité, des dépérissements massifs et un risque incendie accru. Le changement climatique en cours met ainsi en péril les ressources forestières et leur contribution attendue pour préserver la biodiversité, favoriser le développement rural et la bioéconomie, renforcer la production de bois, assurer le bien-être sociétal et équilibrer le bilan carbone de la France. Les enjeux sont considérables et l’orchestration des mesures à prendre s’avère extrêmement délicate en raison de la diversité des attentes de la société.

Décidé en mars 2022 lors des Assises de la forêt et du bois, cet observatoire est porté par cinq grands acteurs du domaine : l’IGN, l’Office national des forêts (ONF), le Centre national de la propriété forestière (CNPF), France Bois Forêt, l’Office français de la biodiversité (OFB), sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Il a pour vocation de constituer un centre de partage et de production de données indispensables pour le pilotage des forêts françaises en rassemblant les expertises et les connaissances sur la forêt. Destiné aussi bien aux professionnels qu’au grand public, son site en accès libre propose ainsi une information de référence sur les grands enjeux actuels, ainsi que des cartes et des services innovants pour la connaissance et la gestion des forêts à l’échelle des territoires dans le contexte de changement climatique.

L’Observatoire est une initiative novatrice qui veut répondre au besoin crucial d’un espace centralisé et dédié à l’information forestière. Identifié lors des Assises de la forêt et du bois en mars 2022, il est commun aux acteurs du secteur de la forêt et du bois.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Alors que la forêt est de plus en plus considérée comme une ressource précieuse, source de biens et de services économiques, sociaux, climatiques et environnementaux majeurs, et que le changement climatique fait peser sur elle des menaces existentielles, cet observatoire vise à relever le défi de la connaissance pour dresser un état détaillé de la forêt, suivre et anticiper ses évolutions et accompagner les acteurs forestiers dans leurs choix de gestion face au dérèglement climatique.

Rassembler les expertises et les connaissances

Concrètement, l’Observatoire des forêts françaises rassemble désormais en un espace unique les expertises et les connaissances. Il constitue tout d’abord un espace d’échange et de production en commun d’informations, de croisement, et d’analyses thématiques nationales ou régionales.

Cinq premiers clubs thématiques ont été créés, dédiés à la santé des forêts, aux incendies, aux ressources en bois, à l’adaptation au changement climatique et à son atténuation. Pour chacun de ces grands axes, l’ambition est de proposer l’information de référence en un lieu unique, en mobilisant des experts et un laboratoire d’idées sur la production d’analyses et la fourniture de services.

Le site de l’Observatoire des forêts françaises rassemble cette information thématisée, fiable et actualisée issue de ces expertises collectives.

Il permet la diffusion des informations et des données clé en main, produites par l’ensemble des partenaires fournisseurs de données, en commençant par les données de l’inventaire forestier national produites en continu par l’IGN.

Il offre également des services numériques, précieux pour l’aide à la décision publique : la forêt de mon territoire, la carte interactive, l’annuaire des acteurs. D’autres services sont pressentis dans le futur avec de nombreuses opportunités, notamment pour faciliter les politiques à devancer le changement climatique ou encore un accès au jeune public et aux enseignants.

Un premier pas vers un jumeau numérique de la forêt française

S’il a prouvé la volonté et la capacité des acteurs à se mobiliser pour améliorer ensemble l’information forestière au service de la planification écologique, le lancement de cet observatoire n’est qu’un début. Pour éclairer les décisions face à des attentes parfois contradictoires, l’Observatoire, véritable outil d’appui, va s’enrichir en continu de données et d’analyses scientifiques sur de multiples thèmes en lien avec les objectifs de la politique nationale forestière et au regard des besoins spécifiques des acteurs forestiers.

A plus long terme, une initiative comme l’Observatoire préfigure le système national d’information forestière qui permettra de tester les décisions futures : un jumeau numérique permettant de suivre la forêt en temps réel mais également de simuler divers scenarii climatiques et techniques pour que celle-ci reste un atout face au changement climatique dans le cadre d’une gestion durable, agile, et multifonctionnelle.

L’Observatoire est piloté par l‘IGN en partenariat avec l’ONF, le CNPF, France Bois Forêt, l’OFB, sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et du ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des territoires. Il associe largement les acteurs de la filière forêt-bois réunis notamment au sein du comité de la filière forêt-bois de l’IGN.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Plus d’informations