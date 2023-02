Selon une étude utilisant l’IA, la Terre dépassera le seuil de réchauffement de 1,5°C dans seulement 10 ans

Le monde est sur le point de franchir un seuil climatique critique, selon une nouvelle étude publiée ce 30 janvier dans la revue PNAS, signifiant que le temps est excessivement court pour épargner au monde les effets les plus catastrophiques du réchauffement climatique.

En utilisant l’intelligence artificielle pour prédire la chronologie du réchauffement, des chercheurs de l’université de Stanford et de l’université d’État du Colorado ont constaté que le seuil de 1,5 °C de réchauffement par rapport aux niveaux industriels sera probablement franchi au cours de la prochaine décennie, d’ici 2030. L’étude montre également que la Terre est en passe de dépasser les 2 °C de réchauffement, point de basculement identifié par les scientifiques internationaux, avec 50 % de chances que ce seuil soit atteint d’ici le milieu du siècle.

« Nous disposons de preuves très claires de l’impact sur les différents écosystèmes du réchauffement climatique de 1°C qui s’est déjà produit », a déclaré le climatologue Noah Diffenbaugh de l’université de Stanford, qui a cosigné l’étude avec la spécialiste de l’atmosphère Elizabeth Barnes. « Cette nouvelle étude, qui utilise une nouvelle méthode, ajoute aux preuves que nous serons certainement confrontés à des changements continus du climat qui intensifieront les impacts que nous ressentons déjà. »

L’IA à l’aide de la climatologie

À l’aide d’un réseau neuronal, ou d’un type d’IA qui reconnaît les relations dans de vastes ensembles de données, les scientifiques ont entraîné le système à analyser un large éventail de simulations de modèles climatiques mondiaux, puis lui ont demandé de déterminer les délais pour des seuils de température donnés.

Le modèle a révélé qu’il y avait près de 70 % de chances que le seuil de deux degrés soit franchi entre 2044 et 2065, même si les émissions diminuent rapidement. Pour vérifier les prouesses de l’IA en matière de prédiction, ils ont également saisi des mesures historiques et demandé au système d’évaluer les niveaux actuels de réchauffement déjà constatés. En utilisant les données de 1980 à 2021, l’IA a passé le test avec succès, se concentrant correctement à la fois sur le réchauffement de 1,1 °C atteint en 2022 et sur les modèles et le rythme observés au cours des dernières décennies.

Les deux repères de température, définis comme des points de crise par l’accord de Paris des Nations unies, produisent des résultats très différents dans le monde. Le pacte historique, signé par près de 200 pays, s’est engagé à maintenir le réchauffement bien en dessous de deux degrés et a reconnu que viser 1,5C « réduirait considérablement les risques et les impacts du changement climatique ».

Un demi-degré de réchauffement peut sembler peu, mais l’augmentation des impacts est exponentielle, intensifiant un large éventail de conséquences pour les écosystèmes du monde entier, ainsi que pour les personnes, les plantes et les animaux qui en dépendent. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, un consortium mondial de scientifiques fondé pour évaluer la science du changement climatique pour les Nations unies, une fraction de degré de réchauffement multiplierait par dix le nombre d’étés où l’Arctique serait libre de glace. La différence entre 1,5 °C et 2 °C se traduit également par une perte d’habitat deux fois plus importante pour les plantes et trois fois plus importante pour les insectes.

Une petite différence qui s’avère existentielle

Le changement entraînera également une augmentation dangereuse des catastrophes. Un monde plus chaud provoquera des sécheresses et des déluges et produira davantage de tempêtes de feu et d’inondations. Selon le GIEC, les vagues de chaleur torrides deviendront plus sévères et plus fréquentes, se produisant 5,6 fois plus souvent si la température de référence est de 2 °C. Environ un milliard de personnes seront confrontées à un risque accru de fusion fatale entre l’humidité et la chaleur. Les communautés du monde entier devront faire face à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles, passant d’un extrême à l’autre.

Pour de nombreux pays en développement – y compris les petites nations insulaires en première ligne de la crise climatique – la différence entre les deux est existentielle. Certaines régions se réchauffent plus vite que d’autres et les effets du réchauffement planétaire ne se feront pas sentir de la même manière. Ce sont les personnes les plus vulnérables et les moins riches qui paient déjà le plus lourd tribut, et les divisions dévastatrices ne devraient que s’accentuer.

Les climatologues mettent en garde depuis longtemps contre le caractère quasi inéluctable du dépassement de la température de 1,5 °C, mais en proposant une nouvelle méthode de prévision des fenêtres clés, cette étude a rendu encore plus urgent le fait de réduire les émissions et de s’adapter aux effets qui commencent déjà à se manifester.

« Notre modèle d’IA est convaincu qu’il y a déjà eu suffisamment de réchauffement pour que les 2°C soient dépassés si l’atteinte des émissions nettes nulles prend encore un demi-siècle », a déclaré M. Diffenbaugh. « Les promesses d’émissions nettes nulles sont souvent formulées en fonction de l’objectif de 1,5 °C de l’Accord de Paris », a-t-il ajouté. « Nos résultats suggèrent que ces engagements ambitieux pourraient être nécessaires pour éviter les 2C ».

Les résultats ne doivent pas être considérés comme une indication que le monde n’a pas réussi à atteindre cet objectif, a souligné M. Diffenbaugh. Il espère plutôt que ces travaux serviront à motiver plutôt qu’à consterner. Il est encore temps d’éviter une escalade encore plus forte des effets et de se préparer à ceux qui se préparent déjà – mais pas beaucoup.

Atténuer et s’adapter

« Pour gérer efficacement ces risques, il faudra à la fois atténuer les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter », a-t-il déclaré. « Nous ne sommes pas adaptés au réchauffement climatique qui s’est déjà produit et nous ne sommes certainement pas adaptés à ce qui est certain d’être un plus grand réchauffement climatique à l’avenir. »

C’est dans ce contexte, et face aux difficultés à atteindre l’objectif fixé par l’accord de Paris, que le ministre français de la Transition écologique, Christophe Béchu, a jugé qu’il faut anticiper en « modélisant » une trajectoire à +4°C de réchauffement d’ici à 2100.

« C’est indispensable pour permettre la prise de conscience. » Afin que la France s’adapte au mieux au réchauffement climatique causé par les activités humaines, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, défend la prise en compte de deux scénarios. Des scénarios encore optimistes puisqu’ils ne prennent pas en compte la dernière étude effectuée à l’aide de l’IA par les chercheurs américains, fixant la date critique à 2050 environ plutôt que 2100. L’un des scénarios du ministre retient une hausse des températures de 2°C en 2100 par rapport aux niveaux préindustriels, l’autre une hausse de 4°C. Il l’a fait savoir, lundi 30 janvier, lors d’une conférence organisée par France Stratégie et intitulée « Adaptation au changement climatique dans les territoires : comment avancer ? »

L’accord de Paris vise idéalement un réchauffement global de +1,5°C, au pire de +2°C. « On ne peut pas s’écarter de cela, parce qu’il faut qu’on continue d’expliquer que l’ambition est bien d’aller vers cela. On ne peut pas capituler », a insisté le ministre, avant de nuancer : « Mais quand on voit les projections récentes du Giec [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat], quand on lit les études, on s’aperçoit qu’il existe des hypothèses où on est à +4°C et cela nécessite que l’on modélise cette trajectoire. »

Christophe Béchu défend « deux scénarios dans notre stratégie d’adaptation : un scénario optimiste et un scénario pessimiste – peu importe la manière dont on les appellera –, qui tournent globalement autour de +2°C et de +4°C ». Selon lui, un tel choix est « indispensable pour qu’il n’y ait pas de maladaptation et pour que, dans toutes les décisions que nous prenons, dès maintenant, on intègre ces éléments dans nos modèles ».

L’objectif de l’accord de Paris hors d’atteinte ?

Alors que les politiques menées actuellement à l’échelle de la planète nous emmènent vers un réchauffement global de +2,8°C, selon l’ONU, la situation risque d’être bien pire pour la France. Des scientifiques de Météo France et du CNRS ont fait savoir, en octobre, que le réchauffement climatique pourrait conduire à une hausse de la température moyenne dans l’Hexagone de 3,8°C en 2100. « Par rapport aux précédentes estimations, cela représente une révision à la hausse jusqu’à 50%, avait expliqué Aurélien Ribes, auteur principal de l’étude. Les observations récentes suggèrent que la France s’est réchauffée et va continuer à se réchauffer davantage, et plus vite que ce qu’on pensait jusqu’à maintenant. »

L’objectif de +1,5°C fixé par l’accord de Paris est « carrément hors d’atteinte », avait estimé, en novembre, un rapporteur du Giec, François Gemenne. Cet objectif était menacé avant la COP27 de Charm el-Cheikh (Egypte). Il a finalement été réaffirmé à l’issue de la COP27, mais aucun nouveau moyen n’a été mentionné pour renforcer la tenue de cet engagement. Les pays qui s’en écartent sont invités, sans réelle vigueur, à mettre à jour leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre d’ici fin 2023.

