Quelques bonnes nouvelles sur le climat

La voie à suivre en matière d’action climatique est étroite, mais un examen attentif des données relatives aux émissions donne quelques raisons d’être optimiste. Les émissions de gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique ont atteint un nouveau pic en 2022, selon les premières estimations. Et les catastrophes climatiques semblent se succéder à un rythme effréné. En 2022, le monde a connu des vagues de chaleur record en Chine et en Europe, et des inondations dévastatrices au Pakistan qui ont déplacé des millions de personnes. Mais un examen attentif des données sur l’énergie et les émissions dans le monde montre qu’il y a quelques bonnes nouvelles et beaucoup de progrès potentiels à venir.

Si les émissions ont atteint de nouveaux sommets en 2022, le pic est en vue

Les émissions provenant des combustibles fossiles n’ont jamais été aussi élevées en 2022, selon les données du Global Carbon Project. La croissance mondiale d’une année sur l’autre était légèrement supérieure à 1 %, poursuivant un rebond après un creux en 2020 causé par la pandémie de Covid-19. Globalement, les émissions ont doublé au cours des 40 dernières années environ.

Mais alors que les émissions ont augmenté au niveau mondial, de nombreux pays ont déjà vu les leurs plafonner ou commencer à diminuer. Les émissions américaines ont atteint un pic en 2005 et ont diminué d’un peu plus de 10 % depuis lors. La Russie, le Japon et l’Union européenne ont également vu leurs émissions plafonner.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les émissions mondiales devraient atteindre leur pic vers 2025. Atteindre le maximum d’émissions annuelles est une étape importante, le premier pas vers un retournement de l’utilisation des gaz à effet de serre.

Mais les émissions continuent d’augmenter dans certains pays, notamment en Chine (le premier émetteur mondial actuel) et en Inde, des pays dont la population et l’économie sont en pleine croissance. La Chine a connu une augmentation particulièrement forte, ses émissions ayant pratiquement doublé au cours des 15 dernières années.

Le gouvernement chinois s’est engagé à ce que le pays atteigne son pic d’émissions d’ici 2030 et à ce que ses émissions nettes soient nulles avant 2060. Selon l’analyse de CarbonBrief, ce pic pourrait même survenir plus tôt, en 2025 ou avant. Le pays déploie des énergies renouvelables à une vitesse record, quadruplant à peu près ses installations au cours de la dernière décennie.

L’augmentation des émissions de l’Inde est plus modérée que celle de la Chine, mais le pays verra probablement sa croissance se poursuivre jusqu’en 2040 ou 2050. Pour l’instant, cependant, ses émissions totales sont bien inférieures à celles de la Chine et des États-Unis, et elle est derrière la plupart des autres pays en ce qui concerne les émissions par habitant.

La croissance économique devient moins dépendante des combustibles fossiles

Les émissions ont eu tendance à augmenter avec la croissance économique mais, à l’avenir, les progrès en matière d’émissions ne nécessiteront pas nécessairement de sacrifier les gains économiques. À mesure que les énergies renouvelables se déploient et que les progrès techniques améliorent l’efficacité, la croissance économique peut être possible sans augmentation proportionnelle de la pollution climatique.

Certaines nations ont déjà commencé à réduire leurs émissions tout en maintenant leur croissance économique. Il sera vital d’aider les pays en développement à faire de même.

À l’échelle mondiale, l’intensité en carbone de la croissance économique diminue au fil du temps, ce qui signifie que les émissions de carbone associées à un même niveau d’activité économique ont diminué. Cela est vrai au niveau mondial, ainsi que pour les grandes économies comme les États-Unis et l’Union européenne. La tendance est la plus évidente en Chine, où l’intensité de carbone de l’économie a diminué d’environ 40 % depuis 2000.

Mais l’intensité en carbone de la Chine reste supérieure à celle de la plupart des autres grandes nations. Et les progrès ont ralenti, en grande partie à cause de la forte proportion de charbon dans le bouquet énergétique du pays aujourd’hui – environ 60 %, à partir de 2021.

La réalité : les progrès en matière de climat doivent être encore plus rapides

Si les émissions se stabilisent ou diminuent dans certaines régions du monde, même les pays qui progressent ne le font pas assez vite pour atteindre les objectifs climatiques internationaux.

L’Accord de Paris, le traité international sur le climat adopté en 2015, a fixé comme objectif de maintenir le réchauffement à moins de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, ou idéalement à moins de 1,5 °C.

À partir de modèles climatiques, les chercheurs ont estimé les limites des émissions totales de gaz à effet de serre nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ce concept s’appelle le budget carbone mondial, et nous l’avons presque entièrement dépensé.

Si nous avions commencé à réduire les émissions plus tôt, notre budget carbone aurait pu s’étendre plus loin dans le futur, permettant ainsi des réductions plus progressives. Mais aujourd’hui, pour maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 °C à l’échelle mondiale compte tenu des émissions historiques, les émissions mondiales doivent atteindre un niveau net nul d’ici 2050 ; d’ici 2030, elles devront être réduites de moitié environ. Et même cela pourrait ne pas être suffisant.

Il est possible de maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 °C, mais l’objectif est de plus en plus difficile à atteindre. Étant donné que les températures à la surface du globe ont augmenté d’environ 1,1 °C depuis avant 1900, nous sommes déjà dangereusement proches des objectifs mondiaux. L’augmentation des températures à l’avenir dépendra des émissions, et plus tôt des réductions significatives auront lieu, plus nous aurons de chances de maintenir le réchauffement à proximité de l’objectif de 1,5 °C.

Il est clair que le développement des énergies renouvelables et la recherche d’autres moyens de réduire les émissions peuvent ralentir le changement climatique. Que vous le considériez comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, l’avenir sera dicté par les actions du monde aujourd’hui et dans un avenir proche.

Source : Casey Crownhart, MIT Technology Review