« Stupéfiant » : La Terre a perdu 28 000 milliards de tonnes de glace en 23 ans

Des scientifiques des universités de Leeds et d’Édimbourg et de l’University College London ont analysé des relevés par satellite des glaciers, des montagnes et des calottes glaciaires entre 1994 et 2017 afin de déterminer l’impact du réchauffement climatique. Leur article a été publié dans la revue Cryosphere. Décrivant la perte de glace comme « stupéfiante », le groupe de chercheurs a découvert que la fonte des glaciers et des calottes glaciaires pourrait entraîner une hausse spectaculaire du niveau des mers.

« Pour mettre cela en contexte, chaque centimètre d’élévation du niveau de la mer signifie qu’environ un million de personnes seront déplacées de leurs terres basses« , a déclaré le professeur Andy Shepherd, directeur du Centre d’observation et de modélisation polaire de l’université de Leeds, au Guardian.

La perte spectaculaire de glace pourrait avoir d’autres conséquences graves, notamment une perturbation majeure de la santé biologique des eaux arctiques et antarctiques et une réduction de la capacité de la planète à réfléchir les radiations solaires dans l’espace.

Les conclusions correspondent aux prévisions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies, qui ont confirmé le pire des scénarios.

« Dans le passé, les chercheurs ont étudié des zones individuelles – comme l’Antarctique ou le Groenland – où la glace fond. Mais c’est la première fois que quelqu’un a examiné toute la glace qui disparaît de la planète entière« , a déclaré M. Shepherd. « Ce que nous avons trouvé nous a stupéfié« .

« Il ne fait aucun doute que la grande majorité de la perte de glace sur Terre est une conséquence directe du réchauffement climatique« , écrivent les chercheurs.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Ces conclusions arrivent une semaine après que des chercheurs de l’Université d’État de l’Ohio aient découvert que la calotte glaciaire du Groenland pourrait avoir dépassé un point de non-retour. Selon eux, les chutes de neige qui réapprovisionnent les glaciers du pays chaque année ne peuvent plus suivre le rythme de la fonte des glaces, ce qui signifie que la calotte glaciaire du Groenland continuera à perdre de la glace même si les températures mondiales cessent d’augmenter. Il faut se rappeler que la calotte glaciaire du Groenland est la deuxième plus grande masse de glace au monde.

« Ce que nous avons constaté, c’est que la glace qui se déverse dans l’océan dépasse de loin la neige qui s’accumule à la surface de la calotte glaciaire« , observe Michalea King, auteur principal et chercheur au centre de recherche polaire et climatique Byrd de l’université d’État de l’Ohio, dans un communiqué de presse. Selon une étude de la NASA, 2010-2019 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée.

Source : The Cryosphere