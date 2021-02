Loi climat : ça va chauffer !

Le projet de loi censé reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, est présenté en conseil des ministres ce 10 février. Emmanuel Macron compte sur cette loi pour « verdir » le bilan de son quinquennat à un an de la présidentielle ; mais il peine à convaincre face au feu croisé des critiques venues de toutes parts : des écologistes, des milieux d’affaires, des ONG et même du Conseil économique, social et environnemental (CESE), la troisième assemblée constitutionnelle, composée des représentants des corps intermédiaires et de la société civile, qui a émis un avis pour le moins critique.

Pour le chef de l’Etat, le texte « climat et résilience » représente la finalisation du pari qu’il avait lancé au printemps 2019 en annonçant la création de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Depuis, Emmanuel Macron s’est à plusieurs reprises engagé vis-à-vis des 150 citoyens tirés au sort, qu’il a rencontrés à trois reprises. « C’est clairement l’un des textes de loi sur lesquels il s’est le plus investi », souligne un conseiller.

C’est aussi l’un des sujets sur lesquels il se montre très chatouilleux lorsque son action est mise en doute. « Je n’ai pas de leçons à recevoir !« , lance-t-il le 4 décembre sur le média en ligne Brut. « Aucun gouvernement n’a fait autant pour l’écologie !« , affirme-t-il ensuite lors de sa dernière rencontre avec les membres de la CCC à la mi-décembre. « Je suis vraiment très en colère contre des activistes qui m’ont aidé au début et qui disent maintenant qu’il faudrait tout prendre« , s’était écrié en décembre Emmanuel Macron, en faisant référence aux militants qui regrettent que l’ensemble des propositions ne soit pas retenu tel quel.

Cette incompréhension dure depuis le début du quinquennat. « Pour les écologistes, on n’en fera jamais assez. Et pour beaucoup d’autres, notamment dans l’industrie, on en fait trop« , constate un membre du gouvernement. « Le compte n’y est pas« , regrettent ainsi mardi une centaine d’associations de défense de l’environnement ou de lutte contre la pauvreté, dont Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation Abbé Pierre ou la CFDT. En appelant Emmanuel Macron à « redonner vie à l’ambition initiale de ce projet de loi« .

Pour leur part, les milieux d’affaires s’inquiètent de dispositions du texte qui pourraient entraver l’activité économique dans le contexte déjà préoccupant de la crise du Covid-19. Sont cités le délit d’écocide, l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles ou celle des vols sur toute liaisons de moins de 2H30 en train. « Le secteur aérien traversant une crise historique, ce n’est pas avec de nouvelles contraintes qu’il sortira la tête de l’eau pour un gain environnemental très minime« , affirme un industriel.

LIRE DANS UP : La coalition de l’inertie

Un débat ardu en perspective

En raison de la diversité des enjeux, le débat parlementaire, prévu sur trois semaines à la fin mars, s’annonce ardu. « Ce sera le dernier texte compliqué du quinquennat« , prévoit un membre du gouvernement, en craignant « une foire aux amendements » qui pourraient déborder du texte pour porter sur les sujets inflammables de la 5G ou du glyphosate.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Un débat qui ne commence pas sous les meilleurs auspices, tant les attentes sont grandes dans la société civile sur les mesures à prendre face à l’urgence climatique. Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France rappelant le jugement de « l’Affaire du siècle » appelle le gouvernement à cesser « de mener tout le monde en bateau avec des mesurettes sans impact réel ».

La plupart des ONG et défenseurs de l’environnement de la société civile réaffirment la nécessité de rendre ce texte de loi plus ambitieux. L’urgence climatique impose de décarboner notre économie et notre modèle de société ; seules des mesures volontaristes pourront y parvenir. Or le gouvernement se voit reproché des jokers à répétition brandis face aux propositions de la convention citoyenne pour le climat. Autant de renoncements qui font grandir le ressentiment.

Sont ainsi citées des propositions de la CCC, promptement enterrées par le gouvernement : l’interdiction des publicités qui incitent à la consommation de produits polluants, l’abandon du traité de libre-échange CETA qui menace l’agriculture paysanne, le moratoire sur les nouvelles zones commerciales et les entrepôts de e-commerce. Ces reculades sont vues comme un refus du gouvernement de mettre en œuvre des régulations trop contraignantes et transformationnelles du secteur industriel.

En matière de transport, qui est le secteur produisant le plus de gaz à effet de serre, juste après l’industrie agro-alimentaire, les ONG comme Greenpeace parlent d’imposture. Elles exigent une réelle interdiction des projets d’extension d’aéroports, le renforcement de la disposition interdisant les vols intérieurs et un plan ambitieux de relance du secteur ferroviaire, ce dernier point étant totalement absent du projet de loi.

Toutes ces questions devraient être soulevées lors du débat parlementaire par la gauche et les écologistes, forts de leurs succès aux dernières municipales, tandis que Les Républicains promettent d' »être dans une logique offensive » pour promouvoir une « écologie incitative et non punitive« . Le Rassemblement national prône pour sa part une écologie « enracinée » en cohérence avec son discours identitaire. Il va faire chaud dans les hémicycles avant l’adoption de cette loi prévue cet été.

Avec AFP

Nous avons un message pour vous… En octobre dernier nous avons pris l’engagement que UP’ Magazine accordera au dérèglement climatique, à l’extinction des espèces sauvages, à la pollution, à la qualité de notre alimentation et à la transition écologique l’attention et l’importance urgentes que ces défis exigent. Cet engagement s’est traduit par le partenariat de UP’ Magazine avec Covering Climate Now, une collaboration mondiale de 250 médias sélectionnés pour renforcer la couverture journalistique des enjeux climatiques. Nous promettons de vous tenir informés des mesures que nous prenons pour nous responsabiliser à ce moment décisif de notre vie. La désinformation sur le climat étant monnaie courante, et jamais plus dangereuse qu’aujourd’hui, il est essentiel que UP’ Magazine publie des rapports précis et relaye des informations faisant autorité – et nous ne resterons pas silencieux. Notre indépendance éditoriale signifie que nous sommes libres d’enquêter et de contester l’inaction de ceux qui sont au pouvoir. Nous informerons nos lecteurs des menaces qui pèsent sur l’environnement en nous fondant sur des faits scientifiques et non sur des intérêts commerciaux ou politiques. Et nous avons apporté plusieurs modifications importantes à notre expression éditoriale pour que le langage que nous utilisons reflète fidèlement, mais sans catastrophisme, l’urgence environnementale. UP’ Magazine estime que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la crise climatique sont systémiques et qu’un changement sociétal fondamental est nécessaire. Nous continuerons à rendre compte des efforts des individus et des communautés du monde entier qui prennent courageusement position pour les générations futures et la préservation de la vie humaine sur terre. Nous voulons que leurs histoires inspirent l’espoir. Nous espérons que vous envisagerez de nous soutenir aujourd’hui. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à offrir un journalisme de qualité, ouvert et indépendant. Chaque abonnement des lecteurs, quelle que soit sa taille, est précieux. Soutenez UP’ Magazine à partir d’1.90 € par semaine seulement – et cela ne prend qu’une minute. Merci de votre soutien. Je m’abonne →