Stage de pré-rentrée : l’engouement après deux ans de confinement

La propagation fulgurante du Covid-19 a bouleversé un bon nombre de nos habitudes, dont celles du milieu étudiant. Cette crise sanitaire a demandé à tous de s’adapter et d’apprendre à travailler dans des conditions inhabituelles. Pour beaucoup d’élèves, conserver son niveau de performance et de savoir tout en progressant n’a pas été simple. Pour remédier au décrochage scolaire, plusieurs solutions existent comme les stages de prérentrée qui font leur grand retour depuis deux ans. En effet, ils permettent de rester à niveau pour bien anticiper l’année scolaire suivante.

Le but des stages de prérentrée

L’ojectif d’un stage pré rentrée est simple : donner toutes les chances aux élèves d’obtenir une préparation idéale pour anticiper leur rentrée scolaire. À l’inverse, durant le stage de fin d’année, l’élève revient de manière intensive les apprentissages de l’année écoulée pour valider ses connaissances acquises.

Les étudiants se réunissent alors par petits groupes, selon leur niveau, en alternant travail collectif et individuel. Ces cours sont animés par des professeurs de l’éducation nationale pour garantir la qualité des apprentissages et le bon déroulé du programme. À la fin des stages, certains organismes proposent à leurs élèves une évaluation afin de leur permettre de connaitre leur niveau et d’évaluer les efforts à fournir pour l’année qui arrive. Le stage de prérentrée vient alors augmenter les chances de réussite de l’élève dans la poursuite de ses études.

La conséquence de confinements à répétition

Avec les différents confinements successifs, les élèves ont continué d’étudier à distance avec les moyens qu’ils avaient à disposition. Une situation malheureuse qui a entraîné des lacunes pour un grand nombre d’entre eux. En effet, la distance des salles de cours n’a pas été en faveur du développement des connaissances du fait de certains cours annulés ou encore de moyens techniques trop limités. De plus, malgré le bon investissement des professeurs, les cours à distance restent une solution qui a ses limites.

C’est ainsi que l’idée de s’inscrire à un stage de prérentrée a mûri dans la tête de nombreux parents afin de permettre à leurs enfants de ne pas perdre le fil des études. Ce type de stage consiste à réunir les élèves par petits groupes, avec des niveaux similaires pour retravailler les bases et s’entraîner. Les stages de prérentrée ont vu leur taux d’inscription grimper d’environ 15% par rapport aux années précédentes. Une augmentation impressionnante.

Le choix du stage de prérentrée

Le stage de prérentrée est l’occasion idéale pour revoir les connaissances acquises lors de l’année écoulée. Selon le niveau et la classe de l’élève, le rythme et les compétences travaillées seront différentes. Ce moment permet de solidifier les bases vues durant l’année scolaire passée : il est idéal pour valider et renforcer les connaissances scolaires ou revoir des points essentiels étudiés précédemment.

Un stage de prérentrée intervient juste avant la rentrée scolaire, avant l’entrée dans le niveau d’étude supérieur. Ce stage permet de se familiariser avec les thématiques et le rythme des cours à venir. Cet exercice permet une parfaite mise en confiance des étudiants pour augmenter leur chance de réussite.

Désormais, il est possible de suivre les stages de prérentrée en présentiel mais aussi à distance pour s’adapter à tous les besoins et situations des élèves.