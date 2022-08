Institut de Tramayes : Penser, œuvrer, entreprendre ou comment réinventer l’enseignement supérieur

Un nouvel établissement d’enseignement supérieur, l’Institut de Tramayes, tourné vers la transition environnementale, ouvre ses portes à la rentrée 2022 en Bourgogne Sud. Implanté sur la municipalité de Tramayes labellisée “Petites villes de demain” et première municipalité à être 100 % énergie renouvelable, l’Institut formera des étudiants à penser, œuvrer et entreprendre au service de la ruralité et du monde.

Voici un établissement d’enseignement supérieur d’un nouveau genre ! L’originalité de cet Institut repose dans l’articulation d’enseignements académiques et l’apprentissage d’un métier manuel. Objectif : répondre aux aspirations de la jeunesse, en quête d’un métier porteur de sens, dans sa finalité et/ou dans sa pratique. 100 % énergie renouvelable, l’Institut formera des étudiants à penser, œuvrer et entreprendre au service de la ruralité et du monde.

Durant trois ans, les étudiants seront formés aux sciences humaines et sociales, aux outils de la création et gestion de petites et moyennes entreprises et à un métier manuel (domaines de l’agriculture, artisanat du bâtiment et métiers de bouche).

Le choix de la ruralité

Leur spécificité tient également dans leur ancrage à Tramayes, commune rurale de 1000 habitants dans les collines du Sud Bourgogne. Les territoires ruraux expriment des besoins forts, mais ils sont aussi porteurs de solutions pertinentes pour répondre aux enjeux économiques, environnementaux, politiques et sociaux actuels. Dans un contexte de métropolisation du monde, réinvestir les milieux ruraux devient, plus qu’une alternative souhaitable, une nécessité pour la transition écologique de notre société.

Un service éducatif au service du développement local

Tout au long de leur cursus, les étudiants apprendront à mieux se connaître et développeront leurs compétences par l’expérimentation et la pratique, grâce à une pédagogie inversée inspirée de l’éducation populaire. Ils mettront en œuvre des projets concrets en collaboration avec les acteurs du territoire afin de répondre aux besoins identifiés par ces-derniers.

Au-delà d’un centre formation, l’Institut se positionne en un tiers-lieu ouvert à tous proposant ateliers partagés et événements culturels, labellisé Fabrique de Territoires et Manufacture de Proximité par l’ANCT. Ses infrastructures, ses outils et machines (ateliers pour le travail manuel, terrain de maraîchage…), soutiendront la création de lien social et le développement d’activités artisanales, agricoles, culturelles, économiques et sociales.

Cette démarche se veut vertueuse non seulement pour répondre aux besoins, et participer à la dynamique du territoire, mais aussi pour enrichir et diversifier les opportunités d’expérimentation des étudiants.

Les fondateurs de l’Institut, Valentin Bertron, Axelle Coumert, Benjamin Destremau, Guillaume Moraël et Marie Ploquin, disposent d’une expérience de plus de 12 ans en formation dans l’enseignement supérieur (Sciences Po Lyon et ESCD 3A notamment) : gestion de projets, économie sociale et solidaire, coopération internationale.

A leurs côtés, des intervenants de qualité reconnus pour leurs travaux : Laurent Douzou, professeur émérite d’histoire à l’université Lumière Lyon-II et à l’IEP de Lyon ; Baptiste Mylondo, enseignant en économie politique, spécialiste du revenu universel ; Guillaume Faburel, enseignant-chercheur en études urbaines (prix du livre d’écologie politique en 2018 avec “Les métropoles barbares. Démondialiser la ville, désurbaniser la terre”) ; Michel Boyancé, doyen émérite, enseignant-chercheur en philosophie spécialisé en philosophie politique et sur la question du bien commun, pour n’en citer que quelques-uns.

L’Institut bénéficie d’un soutien fort à l’échelle locale : Tramayes et les communes alentours, la Région Bourgogne-Franche-Comté mais aussi de nombreux artisans et associations.

L’Institut bénéficie également du soutien de l’Association des Maires Ruraux de France, du réseau des Maisons Familiales Rurales ou encore de France Active Bourgogne.

A l’échelle nationale, l’Institut bénéficie d’une reconnaissance de la part du Ministère de la Cohésion Territoriale pour son rôle innovant et moteur au sein du territoire (labels Fabrique de Territoire et Manufacture de Proximité). Cela traduit leur positionnement en un espace pour faire ensemble et porter des initiatives collectives.

L’Institut accueillera sa première promotion en septembre 2022.

www.institutdetramayes.fr/