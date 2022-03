L’Europe invente une méga plateforme de coordination des dons pour l’Ukraine

Les dons matériels et financiers en aide aux Ukrainiens affluent de toutes parts, de fondations, de particuliers et d’associations. Cet élan de générosité sans précédent en Europe doit être accompagné afin de répondre au plus près des besoins des populations ukrainiennes déplacées et réfugiées en Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Moldavie. Partenaire du Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), le Centre Français des Fonds et Fondations (CFF) lance, avec le réseau européen Philea, un site de centralisation des initiatives des fonds et fondations : PhilanthropyForUkraine.eu.

« La solidarité est en vérité une notion insaisissable. Si les questions qu’elle soulève aujourd’hui étaient lucidement affrontées, la solidarité devrait connaître un meilleur destin que la banalisation consensuelle où elle risque fort de sombrer », estimait en 2007 l’historienne Marie-Claude Blais, en conclusion d’un ouvrage faisant référence, « La solidarité, histoire d’une idée » ». Or ce qui se passe aujourd’hui en Europe rendent les propos de la psychanalyste Françoise Navard sur la solidarité incroyablement rassurants : « la confiance, le pari, la foi ouvrent un champ où tout est possible – non pas dans l’ordre du calcul ou du résultat – mais dans la découverte. Etre touché, entraîné, surpris plus que prévu, ça pourrait être ma formule du bonheur le plus que prévu … »

A un moment où nos sociétés sont appelées à s’engager dans des changements en profondeur, puisse cet effort contribuer à réduire l’esprit de défiance qui les menace.

Premier objectif : Coordonner la vague de générosité pour une meilleure efficacité sur le terrain

Depuis le début du conflit, les Français expriment massivement leur solidarité face aux besoins des Ukrainiens restés sur place ou déplacés. Nombreux sont ceux qui donnent de l’argent, apportent des produits de première nécessité ou proposent d’accueillir une famille à des associations et ONG. Certains organisent le convoyage de voitures ou de camions remplis de denrées en direction de l’Ukraine.

Ces élans de générosité nécessitent une coordination des acteurs entre eux pour veiller à leur efficacité auprès des populations concernées. Aussi, le secteur des fonds et fondations réagit, depuis le début de cette crise, à la situation en Ukraine, mobilisant des fonds, des dons et menant une évaluation des besoins. Il est uni pour soutenir sans équivoque tous ceux qui défendent le droit international humanitaire et la protection des civils en Ukraine, en Russie, et dans le monde.

« Rappelons que dans ce cadre, les dons en argent auprès d’organisations professionnelles reconnues restent prioritaires, par la souplesse qu’ils offrent. Toutefois, lorsque des biens et des denrées ne sont plus disponibles sur place, il est nécessaire d’organiser leur acheminement en s’assurant au préalable que leurs distributions se feront bien au bénéfice des personnes ciblées. » précise Benoît Miribel, président du Centre Français des Fonds et Fondations.

Le Centre français des Fonds et Fondations, qui représente près de 400 fonds et fondations, anime une nouvelle plateforme d’initiatives de fonds et fondations. Ce site dédié a pour objectif de contribuer à la nécessaire coordination des initiatives et des soutiens du secteur européen de la philanthropie, de la générosité et de la communauté des ONG en Ukraine et dans les pays voisins. Ceci se fait en lien avec la Fédération européenne des fondations Philea et sa plateforme d’ONG, et d’autres partenaires pour que l’ensemble des acteurs européens -fondations, associations et ONG puissent être visibles et, ainsi, favoriser l’action, dans le temps le plus court possible.

Deux sites pour des besoins complémentaires

Les deux sites internet centralisent les besoins des associations et ONG et toutes les actions des fondations au niveau européen. Ils sont reliés entre eux sur leur page d’accueil.

PhilanthropyForUkraine.eu centralise les initiatives existantes des fonds et fondations qui cherchent des fonds et des soutiens. Les fondations et fonds de dotation peuvent faire connaître les ressources mobilisées pour soutenir l’Ukraine ; connaître les engagements pris par leurs pairs ; comprendre et répondre aux besoins des (I)ONG et des acteurs de terrain.

Déjà en ligne : Break Poverty Foundation, Plan International, Fondation Groupe RATP, Fondation de Lille, L’Armée du Salut et beaucoup d’autres.

ngoforukraine.eu répond aux besoins des associations et ONG présentes sur le terrain, qui veulent collecter des aides et soutiens auprès du grand public et des organisations philanthropiques.

Un simple formulaire en ligne permet à ces deux parties prenantes de publier leurs efforts de soutien directement sur les sites respectifs. Le rapprochement des deux communautés permettra un soutien plus ciblé pour aider les millions de personnes qui souffrent des conséquences de l’invasion.

Comme le résume avec conviction Françoise Deroy-Pineau, socio-historienne, « La solidarité, comme la compassion et l’amour du prochain, se moque des systèmes, des politiques et des époques ».

À propos des huit organisations partenaires des deux sites européens :