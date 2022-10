Une application innovante d’apprentissage du français pour les réfugiés ukrainiens

L’ONG Bibliothèques sans frontières (BSF) lance aujourd’hui une application d’apprentissage du français pour les réfugiés ukrainiens.

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, l’ONG Bibliothèques Sans Frontières se mobilise et déploie, partout en Europe, des solutions d’urgence pour l’accueil et l’intégration des populations réfugiées. La dernière en date : “Bonjour France”, une application pour smartphone innovante et totalement gratuite, qui propose un apprentissage accéléré du français depuis l’ukrainien, disponible à partir du 19 octobre.

Ces populations ont besoin d’apprendre très vite le français pour s’orienter, entreprendre des démarches administratives et tout simplement s’intégrer et se projeter. Il n’existait à ce jour pas de solution gratuite et pratique d’apprentissage du français depuis l’ukrainien et l’alphabet cyrillique. Avec Bonjour France, application mobile et 100% gratuite créée par BSF avec le soutien de la Fondation d’entreprise FDJ et de la Fondation d’entreprise du Groupe ADP, c’est désormais chose faite.

Selon les Nations Unies, près de 8 millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début du conflit. Parmi elles, près de 100 000 ont trouvé refuge en France.

Bonjour France est aussi une bibliothèque de contenus culturels et d’information qui permet à l’apprenant de s’immerger dans la culture et la vie quotidienne française. Elle propose :

50 thématiques très pratiques et mobilisables au quotidien

100 podcasts et plus de 1 000 exercices pour s’entraîner et progresser rapidement en français

Un lexique avec plus de 600 phrases pré-enregistrées en français pour apprendre et communiquer

Pour chaque thématique, une bibliothèque pratique avec des ressources d’information et culturelles pour découvrir la France.

« Je suis moi-même développeur et je trouve cette app parfaite ! Elle répond complètement à mes besoins d’apprentissage du français, en particulier dans un contexte où je n’ai pas beaucoup de temps libre et où je dois pourtant rapidement pouvoir me débrouiller en français, pour moi et pour ma famille. » déclare Volodymyr Vladena, réfugié ukrainien à Troyes.

Développée avec des enseignants français et ukrainiens, l’application est testée depuis plusieurs semaines auprès de réfugiés ukrainiens, en partenariat avec la Croix-Rouge française. Les premiers retours sont excellents. L’ONG BSF prévoit également d’adapter cette application à d’autres pays hôtes (Bonjour Belgique sera lancé le 7 novembre), ainsi qu’à d’autres langues d’origine (farsi, pashto, dari, arabe, bengali…), pouvant servir à d’autres communautés réfugiées.

Le lancement de l’application s’inscrit dans le cadre du plan d’action “Urgence Ukraine” que BSF met en œuvre depuis six mois et qui comprend le déploiement d’espaces de soutien psychosocial et d’éducation d’urgence pour les personnes réfugiées. L’association a ainsi installé dix bibliothèques mobiles “Ideas Box” en Ukraine, Pologne et Moldavie, et créé quinze “bibliothèques d’urgence” dans des centres d’accueil et d’hébergement en France, en Belgique et en Italie (se loger, trouver un emploi, se soigner, se déplacer, inscrire ses enfants à l’école…).

Bonjour France sera accessible via l’application de MOOCs Kajou, disponible à partir du 19 octobre dans le Play Store Google et l’ App Store Apple .

Plus d’informations : www.bibliosansfrontieres.org

Photo d’en-tête : AFP