Des paniers alimentaires à moitié prix contre la précarité étudiante

Après les écoliers, collégiens et lycéens, c’est au tour des étudiants de faire leur retour sur les bancs des amphis. Seulement, l’inflation guette. Et plutôt que de se serrer la ceinture, un pionnier de la livraison express des courses à domicile propose à l’ensemble des étudiants sans conditions de ressources de remplir leur frigo et leurs placards avec les produits de leurs choix, à moitié prix.

Face à l’inflation et à l’effet Covid, le coût de la rentrée 2022 s’annonce particulièrement élevé cette année : +7,38 % selon la Fédération des associations générales étudiantes (Fage) et jusqu’à + 6 % sur les frais de consommation quotidienne. Comment les étudiants vont-ils pouvoir se nourrir correctement et dignement cette année encore, et éviter ces images de milliers de jeunes étudiants ayant basculé dans la précarité faire la queue pour pouvoir bénéficier d’aide alimentaire hebdomadaire ?

Dans leur dernière étude, la Fédération des associations générales étudiantes – FAGE – dévoile que les représentations des étudiants en termes d’équilibre nutritionnel sont parfois erronées et les mauvaises habitudes alimentaires ont des effets nocifs sur leur santé physique et psychique : 6 étudiants sur 10 déclarent avoir sauté au moins un repas au cours des 7 derniers jours, la plupart du temps il s’agit du petit déjeuner pourtant essentiel à l’apport énergétique pour la journée.

L’alimentation des étudiants peut donner aujourd’hui matière à débattre. En effet, beaucoup d’étudiants, en situation de précarité, peuvent souffrir de malnutrition (repas peu équilibrés, peu variés, etc.). L’alimentation a effectivement un impact sur notre santé et sur notre espérance de vie. Manger sainement dans notre jeunesse permet de fortifier notre organisme. De nos jours, les activités des individus ne sont plus d’ordre physique mais plutôt intellectuel, on ne peut donc pas se nourrir de la même façon ! De plus, les étudiants consacrent peu de temps à leurs repas et mangent souvent rapidement, ils ont souvent des horaires décousus et ils recherchent, la plupart du temps, la facilité lorsqu’il s’agit de se nourrir. Nous assistons aujourd’hui à de graves problèmes d’obésité et de diabète chez les jeunes dus à une consommation excessive de sodas ou d’aliments à base de sucre.

Des paniers à moitié prix pour une rentrée solidaire

Frais de rentrée (+13,04 %), complémentaire santé (+32,21 %), matériel pédagogique (+15,82 %), assurance logement (+ 11,83 %), frais de consommation (+6 %) ou encore augmentation du coût des transports (près de 3 %) : dans tous les domaines, les prix bondissent, étranglant les étudiants en cette rentrée 2022.

Getir, qui révolutionne depuis un an la livraison du dernier kilomètre avec sa proposition “d’épicerie connectée” et la livraison en quelques minutes, vient à leur rescousse avec une proposition unique et solidaire : des paniers étudiants (beauté/hygiène et courses alimentaires), contenant des produits à moitié prix.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Getir est née en 2015 à Istanbul, et fait figure de pionnier des services de livraison ultra-rapide de produits d’épicerie dans le monde. L’entreprise a connu une croissance rapide ces dernières années : après des lancements réussis à Londres (janvier 2021), Amsterdam (mai 2021) et Berlin (juin 2021), Getir a poursuivi sa success story en Europe en s’installant à Paris en juin 2021. Devenu depuis le pionnier du “Retail on Demand”, il est le premier acteur du secteur à devenir membre de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD).

Plutôt riz ou pâtes ? Déodorant spray ou roll-on ? Pain de mie ou biscotte ?

Pour être sûr que le contenu des paniers corresponde bien aux attentes des étudiants, Getir les a co-composés avec sa communauté, car près de 20% de ses clients sont des étudiants, sur ses pages Instagram et Facebook. Mercredi dernier, les jeunes ont ainsi été invités à voter, lors de quiz en stories, pour les références (hygiène/beauté et alimentaire) qu’ils souhaitaient voir intégrées dans leurs paniers.

Une offre actuellement accessible dans 7 grandes villes étudiantes

Les étudiants habitant à Paris, Lille, Marseille, Lyon, Aix-en-Provence, Montpellier et Grenoble, peuvent, dès à présent, commander ces paniers spécialement conçus par et pour eux. Quatre propositions sont disponibles sur l’application getir téléchargeable gratuitement sur l’App Store et Google Play :

1 paniers « beauté/hygiène homme » proposés à 10 € au lieu de 20 €.

1 « beauté/hygiène femme » proposés à 10 € au lieu de 20 €.

1 paniers de « courses alimentaires » proposé à 5 € au lieu de 10 € et

1 panier de « courses alimentaires » à 10 € au lieu de 20 €.

L’offre étant exclusivement réservée aux étudiants, les livreurs Getir se réservent le droit de demander la carte étudiante lors de la livraison.