Après avoir organisé une collecte de fonds pour venir en aide à la population et aux scientifiques ukrainiens en mars 2022, Universcience témoigne une nouvelle fois de son soutien à l’Ukraine en remettant treize éléments muséographiques, issus du renouvellement de ses expositions et en particulier de la rénovation en cours de la Cité des enfants, à la Junior Académie des sciences d’Ukraine (JASU).

Universcience, l’organisme français dédié à la promotion des sciences et de la technologie, renforce son engagement envers l’Ukraine avec un geste significatif de solidarité. Après une collecte de fonds réussie en mars 2022 pour soutenir les scientifiques et la population ukrainienne, Universcience poursuit son assistance en faisant don de treize éléments muséographiques à la Junior Académie des sciences d’Ukraine (JASU). Cette initiative s’inscrit dans le renouvellement des expositions de la Cité des enfants et témoigne de la volonté d’Universcience de contribuer activement à l’éducation scientifique en Ukraine, en particulier pendant ces temps de conflit. La JASU, reconnue par l’UNESCO, joue un rôle crucial en offrant des activités éducatives et scientifiques à une jeunesse confrontée aux défis de la guerre, notamment à travers son Musée des sciences de Kiev et un réseau de centres de sciences dans l’ouest du pays. Cette donation, qui inclut des pièces emblématiques telles qu’un bras robotique et un mur d’escalade, est un exemple de la collaboration internationale orchestrée par Ecsite et soutenue par la Simons Foundation pour renforcer les capacités éducatives en période de crise.

La donation d’Universcience comprend des éléments phares de la Cité des enfants comme le bras robotique articulé Programme le robot, qui sera installé dans le Musée des sciences de Kiev au début du mois d’octobre 2024 pour les célébrations de son quatrième anniversaire.

Le dispositif de machine à découper sera quant à lui présenté, à compter de début 2025, dans le futur centre laboratoire pour enfants à Kiev également.

Outre les éléments provenant de la Cité des enfants, la donation comprend également le mur d’escalade de 3m de hauteur de l’exposition Corps et sport.

Cette donation intervient dans le cadre d’un programme d’aide à l’Ukraine développé par Ecsite, réseau européen des centres et musées de science présidé par Universcience, avec le soutien de Simons Foundation (fondation américaine, crée en 1994 par Marilyn et Jim Simons.

Elle finance des recherches en mathématiques et en sciences fondamentale.)

Dans un contexte où l’Ukraine traverse une période tumultueuse, ce type d’initiative revêt une importance particulière. Ce geste, qui intervient après une collecte de fonds initiée en mars 2022, souligne l’importance vitale de soutenir l’éducation et la culture, même en temps de guerre. Les treize éléments muséographiques offerts, issus de la rénovation de la Cité des enfants, vont enrichir les ressources de la JASU, permettant à l’organisation de continuer à proposer des activités éducatives enrichissantes aux jeunes Ukrainiens. Ces dons, y compris des équipements interactifs comme ce bras robotique et le mur d’escalade, offrent aux enfants et aux jeunes des opportunités précieuses d’apprentissage et de distraction face aux réalités du conflit. Ce soutien à la JASU, partenaire de l’UNESCO, souligne l’engagement d’Universcience envers la résilience culturelle et éducative, essentielle pour forger l’avenir d’une génération qui grandit dans un contexte de guerre.