Le magazine Kaizen sort un Hors-série sur le thème « Numérique Responsable : l’informatique peut-elle être écologique ? ». Ce numéro spécial, co-édité avec Zenika, entreprise de services numériques attentive à son impact sur le monde, ont conjugué les forces de leurs équipes respectives pour à la fois alerter sur les risques et faire émerger le potentiel du numérique.

Kaizen est un magazine qui se veut positif. Créé en 2012 par Cyril Dion, Yvan Saint-Jours, Patrick Baldassari et Pascal Greboval, il donne la parole aux acteurs de la transition écologique. Ce bimestriel français, vendu en kiosques, librairies & magasins bio, publie également deux à trois hors-séries par an avec toujours la même ambition : parler de l’écologie à travers des gestes et des initiatives que nous pouvons tous reproduire.

Zenika (sa parfaite anagramme !) est une entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée dans l’innovation technologique, organisationnelle et managériale. Très engagée sur la question du Green IT, elle a aussi reçu le 1er prix Great Place To Work des moins de 500 salariés.

Tels deux colibris partageant les mêmes valeurs, leurs deux équipes se sont fédérées le temps d’un Numéro Spécial pour donner de la matière à réfléchir, loin des réponses toutes faites.

Si la notion de progrès signifie « mieux vivre », alors nous y sommes tous favorables pour demain, pour l’ensemble des êtres humains.

Reste à savoir comment on tend vers ce progrès…

Pour certains, le progrès passe par plus de technologie. Ce que nous vivons depuis des siècles. Pour d’autres, au contraire, il passe à présent par notre désaliénation vis-à-vis de la technologie, numérique en particulier.

En cinquante ans, en effet, l’informatique puis le numérique sont devenus omniprésents dans nos vies, professionnelles, personnelles. Ordinateurs, smartphones sont partout, tout le temps.

Le numérique a bouleversé nos quotidiens. Grâce à Internet, on a accès à une infinité d’informations. Les réseaux sociaux nous permettent de communiquer avec des milliers de personnes à l’autre bout du monde et, dans le même temps, nous éloignent de ceux qui vivent juste à côté de nous. Tout va plus vite : envoi de fichiers instantané, trading haute fréquence…

À l’ère de l’immédiateté, dans ce monde du « tout-numérique », nous éprouvons l’emprise : emprise sur nos ressources, nos biens communs, et emprise sur nos cerveaux. Sommes-nous rendus quelque part entre 1984 (George Orwell) et Le Meilleur des Mondes (Aldous Huxley), entre dictature et hyperconsommation, à l’image de la Chine ? Ou pouvons-nous, à l’inverse, tirer profit du numérique pour faire face à la crise écologique ?

Et si le moment était venu d’appuyer sur « pause », de prendre un peu de recul, de passer au numérique responsable ?

Se poser les bonnes questions pour devenir des consomm’acteurs du numérique

Au fil des pages, les lecteurs vont ainsi pouvoir découvrir les impacts du numérique sur la planète et les cerveaux. Par exemple, combien savent qu’il faut 70 matériaux pour construire le smartphone qui se trouve dans notre poche ? Pourtant, nous sommes 88 % en France à en changer au bout de deux ans, alors qu’il fonctionne encore…

Mais ce Numéro Spécial veut aller plus loin que le simple constat pour proposer des solutions concrètes à mettre en place dès à présent.

Herri Héas, directeur de Zenika Rennes et Brest souligne : « Dans ce hors-série, nous souhaitons partager la vision d’un monde différent, positif, tourné vers l’avenir et donner à tous l’envie de le construire, ensemble. » Dans son édito, il déclare : « La révolution que nous traversons est essentiellement basée sur la technologie, source d’un incroyable progrès, mais qui coûte tellement cher à notre planète nourricière qui se trouve dans notre poche, et pourtant, nous sommes 88 % en France à en changer au bout de deux ans alors qu’il fonctionne encore … […] Notre mode de vie, notre façon de fonctionner ont un impact sur le monde et nous nous devons d’en tenir compte. Passons de consommateurs à consomm’acteurs ! Quand il est si facile de se perdre, de ne plus savoir vers où ni vers qui se tourner, se pose alors la quête du Sens. »

« Numérique Responsable : l’informatique peut-elle être écologique ? » – Co-édité par Kaizen et Zenika – Sortie : 9 décembre 2020 – 132 pages – Prix : 12 €

Sommaire Préface : Frédérick Bordage : « Faire du numérique un outil de résilience ».

Chapitre 1 : Emprise sur le bien commun Interview Sébastien Brault : « On aurait pu sauver les abeilles, on a préféré sortir un nouvel iPhone »

Décryptage : Impact écologique du numérique : le comprendre, le freiner

En chiffres : TIC, des outils certes, des impacts aussi

Décryptage : 5G, la connexion de trop ?

En chiffres : Le numérique, puits de données, pompes à matière

Décryptage : Halte à l’obsolescence programmée !

Interview : Philippe Bihouix : « Le numérique durable demande un extrême discernement dans les usages »

Solutions : Chérir ses objets, interroger ses usages

Décryptage : Bid data : le nouvel or noir

Solutions : Cloud computing, le numérique sur un nuage ? Chapitre 2 : Emprise sur nos cerveaux

Interview Yves Citton : « Pour une écologie de l’attention »

Décryptage : Captologie versus design éthique

En chiffres : Nos vies connectées

Solutions : Inclusion numérique : grande cause nationale ?

Interview Laurence Devillers : « Comprendre les relations entre l’humain et la machine »

Décryptage : Résister à la béatitude numérique

En chiffres : Réseaux sociaux, la virtualité à table

Solutions : La parentalité numérique dans la société des écrans

Décryptage : tous accros au numérique ?

Solutions : Vive le logiciel libre !