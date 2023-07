En plein cœur du quartier de Paroli à Rome, la construction d’un nouvel espace d’enseignement de l’université Luiss Guido Carli, inspiré de la nature, vient de s’achever, fruit d’une collaboration fructueuse entre les cabinets d’architectes Alvisi Kirimoto et Studio Gemma. Il vient compléter les espaces existants de l’université et offre un nouvel espace d’enseignement, conçu en harmonie avec son environnement naturel, la prise de conscience écologique touchant les bâtiments en profondeur. Une leçon de construction durable.

Être attentif aux nouvelles façons de vivre

Un virage s’opère : il faut construire autrement afin de répondre aux nouveaux usages, en tenant compte des transitions et bâtir bas carbone afin de faire face aux grandes transitions qui bouleversent le quotidien. La prise de conscience écologique touche tous les secteurs de la construction. Comme l’explique Olivier Marin, dans son dernier ouvrage (1), « L’empreinte carbone est un sujet incontournable et les enjeux réglementaires sont fixés. Encore faut-il trouver le juste équilibre entre prise de conscience écologique et réalité économique. »

Dans une volonté de « garantir des constructions plus sûres, plus saines, plus performantes dans leur consommation énergétique, plus respectueuses de l’environnement et plus résilientes face au changement climatique », la partie législative du Code de la construction et de l’habitation a été modifiée par une ordonnance du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction. Elle a été publiée au Journal officiel du 30 juillet 2022 et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024. L’objectif est « d’améliorer l’efficacité du contrôle des règles de construction avec l’objectif d’améliorer la qualité de la construction, qu’il s’agisse notamment des règles de sécurité ou de la performance énergétique et environnementale des bâtiments », selon le rapport de présentation de l’ordonnance au Président de la République.

L’architecte italien Massimo Alvisi et le Studio Gemma se sont vu confier la construction d’un nouveau bâtiment pour l’université Luiss Guido Carli, au cœur de Rome. Il a souhaité surélever le volume du bâtiment à naître pour le mettre en lien direct avec la cime des arbres. Une architecture qui s’inspire de la nature environnante : construite sur mesure dans un style évoquant celui d’une cabane en bois, la structure se fond dans le paysage et crée un espace chaleureux et accueillant pour les étudiants.

Ce nouveau bâtiment crée un contraste saisissant avec le bâtiment principal du campus du XIXe siècle, mais il est en parfaite harmonie avec l’université qui promeut des activités basées sur les principes d’éthique, de responsabilité et de durabilité.

Un choix de matériaux particulièrement adapté

Les matériaux de construction, issus de ressources renouvelables, qui conjuguent performances isolantes et respect de l’environnement, sont en accord avec la nécessité de transition écologique.

Développé sur deux niveaux et sur une superficie totale de 1 500 m2, le projet s’est construit à partir de zéro, suite à la démolition d’un ancien entrepôt. Le nouvel espace polyvalent est situé dans un lieu pittoresque et accessible, au sud du campus universitaire, à proximité d’un petit bois, d’un parc et de la place principale de l’université. Le bardage en bois Kebony a été choisi pour compléter la façade extérieure. Il apporte un caractère rustique et naturel au bardage du deuxième étage, et permet à la structure de s’intégrer parfaitement parmi les cimes des arbres environnants. Développée en Norvège, le processus breveté de double modification Kebony transforme de façon permanente les essences de bois tendres issues de sources durables, telles que le pin.

Ce type de matériau offre des qualités de durabilité équivalentes, et dans certains cas supérieurs, aux bois durs tropicaux, tout en conservant leur beauté naturelle. Il s’agit d’une solution respectueuse de l’environnement pour la construction de nouveaux projets d’architecture sains, dans le monde entier. La marque lutte contre le double problème de la déforestation et de l’augmentation des émissions de carbone causées par la dépendance à l’égard des matériaux de construction traditionnels. Il est également résistant aux aléas climatiques et ne nécessite que peu ou pas d’entretien. La structure d’apprentissage ainsi créée est durable, et esthétique.

À l’intérieur du bâtiment, les espaces ont été soigneusement conçus pour garantir la polyvalence et accueillir de multiples activités pédagogiques différentes, telles que l’étude, bien sûr, mais aussi la détente et le jeu. Celles-ci comprennent des événements culturels et artistiques, ainsi que des événements sociaux tels que des soirées de gala ou des projections de films.

On accède au premier étage par un escalier à volée transversale reliant les deux niveaux à l’intérieur via un espace à double hauteur, tandis qu’un troisième escalier relie le premier étage à l’extérieur abritant l’entrée, une salle de classe et des espaces de service. L’étage supérieur accueille un amphithéâtre polyvalent et deux salles de classe supplémentaires. L’installation a été conçue pour permettre à la fois l’enseignement en présentiel et à distance : elle est équipée de systèmes de conférence audiovisuelle sophistiqués et intégrés à l’architecture.

Le projet, qui ressemble à un grand télescope veillant sur la place en contrebas, deviendra le nouveau point focal de la vie du campus. Les principes de conception durables du bâtiment faits de matériaux naturels lui ont valu la prestigieuse certification LEED Platinum.

Massimo Alvisi, architecte et co-fondateur d’Alvisi Kirimoto, explique : « Le bâtiment est une boîte en bois surélevée, qui dialogue avec la nature. Diaphane et silencieux, il laisse entrer la lumière, atténuée par les arbres et les lattes. La nuit, savamment éclairé, il semble suspendu dans l’obscurité comme une lanterne abritant une bougie. Entouré de nature, avec son enveloppe perméable et transparente caractérisée par l’utilisation d’un revêtement durable en bois Kebony, le bâtiment semble se dissoudre dans le paysage. Il évoque la classique cabane dans les arbres, dont il emprunte non seulement la silhouette, mais aussi la dimension accueillante et presque “familiale” des espaces, lesquels sont conçus sur mesure pour les étudiants. »

Pour Nina Landbø, Directrice des ventes internationales chez Kebony, ajoute : « Depuis plus de 25 ans, notre mission est d’éduquer chacun aux avantages des matériaux de construction durables, et d’aider le monde entier à réduire ses émissions de CO2. La marque y parvient en produisant un produit respectueux de l’environnement, durable et esthétique, conçu pour une utilisation dans la construction à échelle globale. Nous sommes donc heureux que ce matériau ait été choisi comme revêtement de ce nouvel espace d’enseignement, et nous espérons que cet environnement d’apprentissage inspiré de la nature donnera naissance à d’autres idées pour résoudre la crise climatique. »

(1) L’urbanisme demain, d’Olivier Marin – Editions Apogée, parution en septembre 2023.

Photo d’en-tête : Vue d’ensemble du nouveau bâtiment ©Marco Cappelletti