Bourses Artistes dans la Cité : ouverture des candidatures pour la rentrée 2022

Parce que des difficultés économiques peuvent parfois avoir des répercussions sur le déroulement des études, la Fondation d’entreprise Hermès a lancé, en 2019, un dispositif de bourses destiné aux étudiants inscrits dans un établissement supérieur de danse, théâtre ou cirque partenaire du projet. Les candidatures pour les bourses Artistes dans la Cité 2022 sont ouvertes !

Depuis sa création en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès explore de nombreux domaines relatifs aux savoir-faire artisanaux et artistiques. Création, transmission et savoir-faire, telles sont les trois orientations qui guident son action, notamment dans le domaine des arts de la scène.

Depuis 2011, le programme New Settings accompagne ainsi, avec un regard buissonnier, les artistes dans la création de spectacles ayant une forte porosité avec les arts visuels, plastiques et / ou numériques. Le programme Artistes dans la Cité, créé en 2018, rassemble quant à lui un certain nombre d’initiatives qui tendent à inscrire la parole des (futurs) artistes du spectacle vivant dans la vie de la Cité. Dans ce cadre, la Fondation d’entreprise Hermès a la volonté de développer une action structurante pour permettre à des jeunes gens motivés de réaliser leur rêve en poursuivant des études supérieures en danse, en théâtre ou en cirque. L’accompagnement vers les métiers du geste et de la parole résonne fortement avec les valeurs propres au milieu de l’artisanat, portées par la maison Hermès et sa Fondation.

En mettant l’humain au centre de sa démarche, avec un focus plus particulier sur le processus d’apprentissage et de formation, cette action vise à faciliter l’accès aux carrières artistiques. Elle s’adresse ainsi à des jeunes ne bénéficiant pas des conditions matérielles favorables à l’expression de tout leur potentiel. La Fondation a donc décidé d’agir en amont et en aval des concours d’entrée dans les écoles nationales supérieures de danse, de théâtre et de cirque. Parallèlement à son soutien à des classes préparatoires « Égalité des chances » en théâtre (la Prépa’ Théâ tre 93 mise en place par la MC93) et en danse (École de l’égalité des chances pour la danse mise en place par le CND), elle a donc lancé en 2019 un dispositif de bourses d’études sur critères sociaux pour les étudiants qui viennent d’accéder à des études supérieures.

Versé mensuellement, ce soutien financier doit permettre aux étudiants bénéficiaires de se consacrer pleinement à leur cursus, avec toute la disponibilité requise par leur formation d’excellence.

Ce dispositif participe ainsi à l’accompagnement des talents de demain en amont de leur professionnalisation. Celles et ceux qui désirent postuler à cette bourse sont invités à déposer un dossier sur le site de la Fondation avant le 16 septembre prochain.

Dossier de candidature et règlement pour les bourses d’études

Photo d’en-tête : Christian Rizzo, « une maison » – Photo ©Marc Domage