Face à la crise écologique, économique et sociale que nous traversons, il est urgent de changer de modèle. La Fondation Terre Solidaire, depuis sa création en 2016, identifie, soutient et favorise la diffusion de projets alternatifs audacieux et plus respectueux de la nature en France et à l’international, afin de promouvoir et d’accélérer la transition écologique et solidaire. Dans cet esprit, la Fondation Terre Solidaire lance la 3ème édition du Prix « Ils changent le monde ». Il récompensera 4 initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique et solidaire avec une volonté marquée pour cette édition 2022 d’être au bénéfice des acteurs qui inventent de nouveaux modèles économiques.

Créé en 2020, le Prix Fondation Terre Solidaire « Ils changent le monde » s’inscrit dans la lignée de la mission première de la Fondation : favoriser et valoriser des alternatives citoyennes qui agissent en faveur d’une transition écologique, juste et solidaire vers des sociétés durables. Les projets récompensés sont portés par des femmes et des hommes qui inventent de nouvelles façons de produire, de consommer et de vivre ensemble.

Le Prix « Ils changent le monde », plus qu’un concours, est un véritable appel à témoins, ayant pour but de révéler des démarches qui contribuent au respect de l’environnement et de la planète, mais qui, grâce à l’imagination et à la détermination de leurs promoteurs, peuvent se révéler, à leur échelle, des solutions pour l’avenir.

L’année dernière, ce prix a récompensé 4 initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique et solidaire, répondant à des enjeux majeurs comme l’installation d’un plus grand nombre d’agriculteurs en agriculture biologique, l’inclusion de tous les publics sur les problématiques environnementales, la production citoyenne d’énergies renouvelables, ou encore une gestion forestière écologique, sociale et solidaire.

Pour son édition 2022, la Fondation Terre Solidaire souhaite orienter son Prix « Ils changent le monde » au bénéfice des acteurs qui inventent de nouveaux modèles économiques. A travers ce prix, la Fondation Terre Solidaire souhaite récompenser :

les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire qui prennent en compte les dimensions écologiques dans leurs stratégies et actions ;

les nouveaux modes de production inclusifs (économie circulaire, recyclage, surcyclage, éco-conception…) ;

les réseaux qui influencent les politiques publiques locales ou les acteurs économiques locaux afin de changer le système économique actuel.

Un prix décerné par un jury et le public

Un jury composé d’une dizaine de personnes fera une présélection parmi les dossiers reçus, et soumettra les dossiers au vote du public. Un vote final départagera les finalistes. Le public, par un vote sur le site internet de la fondation, attribuera la moitié de la note, l’autre moitié étant attribuée par le jury. Ce Prix est doté financièrement de 4 500€ (répartis entre les lauréats et catégories) répartis de la façon suivante :

o 1 500 € (mille cinq euros) attribués à chaque lauréat par catégorie, soit un total de 4 500 € (quatre mille euros) pour les prix par catégorie ;

o Il est institué un prix « Coup de cœur » décerné par le jury, d’un montant de 2 000€ (deux mille euros). Ce prix ne sera néanmoins attribué que si le nombre et la qualité des candidatures reçues sont suffisants.

Les lauréats du Prix Fondation Terre Solidaire « Ils changent le monde » bénéficieront également d’une visibilité via les actions de communication portées par la Fondation Terre Solidaire.

Calendrier du Prix Fondation Terre Solidaire

Du 30 août au 8 octobre 2022 : Ouverture de l’appel à candidatures, et dépôt des candidatures

Du 9 au 17 octobre 2022 : Instruction des dossiers et sélection de 10 à 15 candidatures par le jury

Du 18 octobre au 15 novembre 2022 : Présentation des 10 à 15 candidatures retenues par le jury et vote du public

29 novembre 2022 : Annonce des 4 lauréats et remise du prix lors de la journée Giving Tuesday

Le dépôt des candidatures se fait uniquement via un formulaire à remplir en ligne, accessible depuis le site Internet de la Fondation Terre Solidaire : https://fondation-terresolidaire.org/candidature-prix-fondation-terre-solidaire-ils-changent-le-monde/

Retrouvez le règlement du Prix Fondation Terre Solidaire « Ils changent le monde » : https://fondation-terresolidaire.org/wp-content/uploads/2022/08/FTS_prix_ilschangentlemonde_reglement_2022.pdf