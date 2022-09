Le Pr Thomas Römer renouvelé dans ses fonctions d’administrateur du Collège de France

Par décret du Président de la République en date du 12 août 2022, M. Thomas Römer, professeur du Collège de France, est renouvelé dans ses fonctions d’administrateur du Collège de France, à compter du 1er septembre 2022.

Professeur au Collège de France depuis 2007, Thomas Römer a occupé durant quatre ans la fonction de vice-président de l’assemblée et cinq ans celle de directeur de l’Institut des civilisations avant d’être nommé administrateur, à compter du 1er septembre 2019, par décret du président de la République, à la suite de son élection par l’Assemblée du Collège de France.

Par décret du Président de la République en date du 12 août 2022, il est donc renouvelé dans ses fonctions d’administrateur du Collège de France, à compter du 1er septembre 2022.

Ses projets pour le Collège de France

« Mon précédent mandat a été fortement marqué par l’ensemble des mesures restrictives imposées par la lutte contre la pandémie. Si celles-ci ont affecté la vie du Collège de France, pendant deux ans, elles nous ont aussi conforté dans notre volonté de diffuser toujours mieux les enseignements du Collège de France et ainsi d’enrichir son offre numérique. Ce deuxième mandat débutera donc, dès la rentrée académique, par la mise en place d’un nouveau site web et la mise à disposition de l’intégralité de la vidéothèque du Collège de France (14 000 vidéos) sur YouTube.

Fort des acquis et des succès de l’année académique qui s’achève, comme l’invitation de personnalités européennes pour Le Cycle Europe ou la création de la chaire annuelle L’invention de l’Europe par les langues et la culture (en partenariat avec le ministère de la Culture), je souhaite que, dans les années à venir, le Collège de France renforce son engagement européen en réalisant d’autres grands événements. En outre, grâce à ses relations privilégiées avec des institutions comme le Collège Belgique, EMBL, l’École française de Rome, l’Institut Max Planck, la Humboldt Universität, etc. j’ai bon espoir que le Collège de France jouera un rôle important dans l’approfondissement des relations académiques et scientifiques au sein de l’Union européenne.

Les 17 et 18 septembre prochains, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les portes du Collège de France seront grandes ouvertes. Le public pourra découvrir les bâtiments d’une institution pluriséculaire. Il pourra aussi profiter du premier jour de notre exposition rendant hommage à l’un de nos plus célèbres professeurs : Champollion 1822. Et l’Égypte ancienne retrouva la parole.

Les 20 et 21 octobre, le traditionnel colloque de rentrée prolongera en quelque sorte cette exposition, puisqu’il sera l’occasion pour des chercheurs de toutes disciplines de confronter leurs pensées sur le sujet : Déchiffrement(s). Des hiéroglyphes à l’ADN.

En cette nouvelle rentrée académique, je puis dire au nom de toute la communauté du Collège de France que nous nous réjouissons d’accueillir le public, physiquement et sur le web, pour plus de 700 événements. »

Thomas Römer, Administrateur du Collège de France

Les travaux de Thomas Römer

Les travaux de recherche de Thomas Römer portent sur la naissance de la Bible dans le contexte du monde antique. Dans une perspective d’histoire des religions, son approche se caractérise par une analyse philologique et littéraire des textes, en dialogue avec l’histoire et l’archéologie du Proche-Orient ancien.

Cette approche permet de faire ressortir la fonction des textes dans leurs milieux d’origine, répondant tout à la fois à des problématiques qui sont identitaires, culturelles, sociales ou politiques. C’est ainsi qu’il a pu proposer de nouvelles synthèses historiques, notamment sur la formation du Pentateuque, de l’historiographie biblique, ou encore sur les origines du dieu et de ses cultes dans les anciens royaumes d’Israël et de Juda.

