Appel à propositions BIM CIM TIM : la modélisation interactive des territoires pour des projets urbains plus durables

Le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) lance un appel à propositions d’expérimentations et de recueil de bonnes pratiques autour de la mise en œuvre du BIM (Building Information Modeling), CIM (City Information Modeling), TIM (Territory Information Modeling).

Cet appel à propositions a pour but de référencer et d’expérimenter des processus de construction, de requalification et de réhabilitation utilisant le BIM, ainsi que des processus d’aménagement, de programmation, de gestion des territoires denses ou non denses utilisant le CIM et le TIM pour améliorer significativement le rapport coûts-bénéfices sur l’ensemble de la durée de vie des bâtiments des opérations d’aménagement et infrastructures de la ville pour en améliorer la conception.

Cette optimisation de la gestion globale des process sur toute la chaîne de la construction, gestion et vie des bâtiments et de l’aménagement contribue à la durabilité de la fabrique de la ville et à la réhabilitation de l’existant.

Date-limite de remise des propositions : mardi 08 novembre 2022

Informations complémentaires

Pour rappel, le BIM, souvent réduit à une technologie ou encore un logiciel, est en réalité bien plus que cela. Il est un processus soutenu par divers outils, technologies et contrats impliquant la génération et la gestion de représentations digitales des caractéristiques physiques, techniques et fonctionnelles des infrastructures et bâtiments ; c’est une démarche collaborative permettant de modéliser les informations digitales du bâtiment ou d’infrastructure tout au long du cycle de vie du projet (conception-réalisation-exploitation-maintenance) à travers plusieurs fichiers informatiques appelés maquettes numériques. Ces maquettes numériques peuvent être extraites, échangées ou mises en réseau pour soutenir la prise de décision concernant un bien construit.