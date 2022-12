Le CESE lance une grande consultation professionnelle sur le thème « Dérèglements climatiques et santé au travail »

Les dérèglements climatiques, dont la canicule de l’été 2022 a constitué une illustration inquiétante, ont des effets importants sur le monde du travail qui aspire aujourd’hui à travailler autrement : risque pour la santé, nécessité de modifier les horaires, les organisations de travail… Le CESE a engagé en octobre 2022 un projet d’avis pour mieux comprendre l’impact de ces transformations et identifier les voies et moyens d’une meilleure prise en compte de l’environnement dans les politiques de santé, le dialogue social et les conditions de travail, en particulier en matière de prévention.

Dans ce cadre, le CESE lance une grande enquête ce 1er décembre pour interroger les représentants des personnels du public et du privé, les employeurs de petites et grandes entreprises et de la fonction publique. Cette enquête vise à identifier les actions déjà mises en œuvre, ainsi que les freins et leviers pour concilier l’adaptation aux évolutions climatiques avec la santé au travail.

La multiplication des effets du dérèglement climatique interroge les représentants du personnel et les employeurs sur les moyens de prévention et sur l’adaptation des modes de travail. Aujourd’hui, la population active est particulièrement exposée aux risques climatiques : fortes chaleurs, intempéries, pics de pollution peuvent affecter la santé des salariés. Outre les risques physiques, les risques psycho sociaux et le phénomène d’éco-anxiété se développent en lien avec les transformations de l’environnement de travail. Au-delà de l’intégration de mesures de prévention et de protection des salariés face au déreglement climatique, il s’agira également de repenser les organisations de travail qui participent au réchauffement climatique, pour les rendre plus sobres et compatibles avec un modèle plus respectueux du climat et de la santé.

Le questionnaire sera déployé du 1er décembre 2022 au 13 janvier 2023 et accessible à ce lien : https://bit.ly/3fUnc3B.

Les résultats de cette consultation nourriront les travaux en cours au sein de la commission Travail et Emploi du CESE, dans le cadre de la saisine « Travail, santé-environnement : quels défis à relever face aux dérèglements climatiques ? ». La synthèse des données issues du questionnaire fera également l’objet d’une restitution sur le site du CESE. L’avis définitif sera publié entre mars et avril 2023 et sera rapporté par Jean-François Naton (Groupe CGT).

Pour plus d’informations : www.lecese.fr